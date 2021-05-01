"سد عال جديد" فى أسوان.. مشروع الطاقة الشمسية بنبان الأكبر فى الشرق الأوسط

أسوان – عبد الله صلاح

"سد عال جديد".. هكذا يمكن وصف مشروع الطاقة الشمسية فى منطقة بنبان بمحافظة أسوان، والذى استطاع أن يحصد العديد من الجوائز الدولية وكان آخرها الجائزة العربية التميز الحكومى، نظرا لأهمية هذا المشروع فى إنتاج الطاقة النظيفة بقدرة تعادل إنتاج السد العالى.

محافظة أسوان، أكدت أن مشروع الطاقة الشمسية بنبان يعد من أكبر مشروعات الطاقة النظيفة فى مصر والشرق الأوسط، ونجح المشروع مؤخرا فى إدخال نحو 1465 ميجا وات إلى الشبكة القومية للكهرباء للاستفادة منها، بعد إنتاجهم بواسطة 32 شركة بمشروع الطاقة الشمسية بنبان، وهى بمثابة "أكثر من نصف إنتاج السد العالى".

وذكرت محافظة أسوان، بحسب بياناتها، أن المشروع فى انتهاءه سيصل إنتاجه إلى 2050 ميجا وات من الطاقة بينما ينتج السد العالى 2100 ميجا وات، مما يمكن وصفه ب"سد عال" جديد على أرض أسوان، كما أن هذا المشروع العملاق سيتيح لمصر تصدير الطاقة خارجياً سواء للقارة الأفريقية أو لعدد من الدول العربية، مما يعود بالنفع والخير على بلدنا مصر.

ومشروع بنبان للطاقة الشمسية، يعد من المشروعات القومية الاستثمارية الواعدة، ويضم المشروع أكبر تجمع لمحطات توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية والتى يبلغ عددها 40 محطة بقدرة 1465 ميجا وات، بما يعادل إنتاج السد العالى ليعد هذا المشروع أكبر مجمع محطات لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية فى العالم، وتصل إجمالى الاستثمارات بالمشروع إلى نحو 2 مليار دولار، كما أنه ساهم فى توفير نحو 10 آلاف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.

وهناك تنسيق مستمر بين محافظة أسوان ومسئولى البنك الدولى والشركات الاستثمارية المنفذة للمشروع بتخصيص نسبة من الاستثمارات للتنمية المجتمعية يهدف رفع جودة البنية الأساسية والخدمات بالمنطقة المحيطة بالمشروع ومنها جارى تنفيذ مشروع ازدواج الطريق الصحراوى الغربى "أسوان القاهرة" فى المسافة المواجهة لمشروع الطاقة الشمسية ببنبان بمسافة 9 كيلو متر وبتكلفة 60 مليون جنيه، بالإضافة إلى إنشاء منطقة خدمات متكاملة يستفيد منها المشروع علاوة على أهالى بنبان والقرى المجاورة ، وهو الذى يتوازى مع دراسة الاستفادة من العمالة المدربة والغير منتظمة التى تعمل حالياً فى مرحلة إنشاء المحطات الشمسية فى مشروعات مستقبلية مماثلة وخاصة أن هذه العمالة اكتسبت الخبرات الكبيرة من العمل فى المشروع لتكون مؤهلة فى هذا المجال الهام.



العمل فى مشروع الطاقة الشمسية (1)



العمل فى مشروع الطاقة الشمسية (2)



العمل فى مشروع الطاقة الشمسية (3)



العمل فى مشروع الطاقة الشمسية (4)



العمل فى مشروع الطاقة الشمسية (5)



ألواح الطاقة الشمسية (1)



ألواح الطاقة الشمسية (2)



ألواح الطاقة الشمسية (3)



لقطة علوية لمحطات الطاقة الشمسية



محطات الطاقة من أعلى



محطة بنبان من الداخل



مشروع الطاقة الشمسية بنبان