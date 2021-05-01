زلزال بقوة 6.8 ريختر يضرب شمال شرق اليابان ولا تحذيرات من حدوث تسونامى

قالت السلطات اليابانية ، اليوم السبت، إن زلزالا بلغت قوته 6.8 درجة وقع قبالة الساحل الشمالي الشرقي لليابان، لكن لم يصدر تحذير من حدوث موجات مد عاتية "تسونامي"، ولم ترد تقارير فورية عن وقوع أضرار.

وقالت هيئة المسح الجيولوجي (USGS)، إن الزلزال وقع في منتصف الصباح على عمق 47 كيلومترًا في المحيط الهادئ، قبالة مدينة إيشينوماكي بمحافظة مياجي، بالقرب من مركز زلزال هائل وقع عام 2011 وتسبب في حدوث تسونامي، قتل أكثر من 18 ألف شخص، بحسب وكالة فرانس برس.

وقالت هيئة الأرصاد الجوية اليابانية ووكالة الأرصاد الجوية اليابانية، إنه لا توجد مخاطر تسونامي في أعقاب الهزة، التي تسببت في اهتزازات قوية على طول أجزاء من الساحل الشرقي وشعر بها أيضًا في طوكيو.

وقالت هيئة الإذاعة والتليفزيون اليابانية، إنه لم ترد تقارير فورية عن وقوع أضرار.

وتقع اليابان في "حلقة النار" الواقعة في المحيط الهادئ، وهي منطقة ينشط فيها عدد كبير من الزلازل والبراكين التي تمتد عبر جنوب شرق آسيا وعبر حوض المحيط الهادئ.