اليوم السابع
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روسيا تنتقد مواقف بعض الدول من الانتخابات الرئاسية فى سوريا

السبت، 01 مايو 2021 03:39 م
روسيا تنتقد مواقف بعض الدول من الانتخابات الرئاسية فى سوريا متحدثة الخارجية الروسية
كتبت: إسراء أحمد فؤاد

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انتقدت روسيا تصريحات بعض الدول عن "عدم شرعية" الانتخابات الرئاسية القادمة في سوريا، مشددة على أن إجراء هذه الانتخابات يتوافق بالكامل مع القانون المحلي وقرارات الشرعية الدولية بحسب وكالة سبوتنيك.

 

وذكرت الخارجية الروسية في بيان، أن موسكو تتابع عن كثب التحضيرات للانتخابات الرئاسية السورية المقرر إجراؤها في 26 مايو القادم، مؤكدة أنه يمثل شأنا داخليا ويتوافق بالكامل مع متطلبات الدستور الذي تم تبنيه عام 2012 والقوانين المحلية، ولا تتناقض هذه الإجراءات بأي شكل من الأشكال مع قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254 وغيره من القرارات الدولية.

 

وشددت على أنه ليس من حق أحد أن يملي على السوريين التوقيت والظروف الواجب تهيئتها لاختيار رئيس لدولتهم.


الخارجية الروسية

روسيا

الانتخابات السورية

سوريا

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