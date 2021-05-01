"رمال أغلى من الذهب".. برك ومستنقعات كفر الشيخ تتحول لأكبر مصنع للرمال السوداء.. صور

كفر الشيخ – محمد سليمان

تشهد محافظة كفر الشيخ عددا من المشاريع القومية الجديدة، منها ما تم الانتهاء منه، مثل مزرعة غليون السمكية، وشركة كهرباء البرلس العملاقة، ومتحف كفر الشيخ، ومنها تجرى الأعمال بها أهمها مصنعى استخلاص العناصر المشعة من الرمال السوداء بالبرلس، ومصر واحدة من أهم الدول التي تتوافر بها الرمال السوداء، وكشف آخر مسح جوي قامت به هيئة المواد النووية المصرية عن امتلاك مصر لما يقرب من 11 موقعًا على السواحل الشمالية تنتشر بها الرمال السوداء بتركيزات مرتفعة، بدءًا من رشيد حتى العريش بطول ساحل 400 كيلو متر، وتقرير لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب.

والرمال السوداء تضم أهم المصادر الأساسية لكثير من المعادن ذات الأهمية الاقتصادية مثل المونازيت واليورانيوم المشع والزريكون ومعادن أخرى كثيرة تدخل فى صناعات كثيرة ومهمة مثل صناعة الصواريخ والطائرات وهياكل السيارات والسيراميك والبويات ومواد الإشعاع النووي، بالإضافة إلى المواد الخام التى تستخدم فى الصناعات الحديثة.

وتم إنشاء الشركة المصرية للرمال السوداء لتعظيم الاستفادة الاقتصادية من مشروع استغلال المعادن الاقتصادية من الرمال السوداء، مع الالتزام بمعايير السلامة البيئية، والصحية المتبعة عالمياً، وتحقيق القيمة المضافة للمعادن المستخلصة، لخلق استثمارات جديدة تعمل على تنمية وتطوير الاقتصاد المصرى وتقدمه.

هناك موقعان للرمال السوداء بمحافظة كفر الشيخ الأول شرق البرلس بملاحة منيسى التابعة لقرية الشهابية على مساحة 80 فداناً، كانت أرض أملاك مغتصبة وتم استردادها بقوة القانون ،كما أن بقية الأرض كانت برك ومستنقعات ومنخفضات فتم ردمها وتعليتها وتسويتها ودكها ،لتصبح مهيأة تماماً للإنشاءات المعمارية والهندسية للشركات صاحبة الولاية بالأعمال التنفيذية للمشروعات ، وتطلب العمل جهداً كبيراً ، وفي ظروف مناخية متقلبة وأجواء مختلفة تماماً.

والمصنع الثاني بشمال الطريق الدولي غرب محطة توليد الكهرباء العملاقة بالبرلس على مساحة 35 فداناً ويشارك فى المشروع محافظة كفر الشيخ وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية بالقوات المسلحة وهيئة المواد النووية وبنك الاستثمار والمصنعين الأول بخبرة مصرية استرالية بشرق البرلس، والثانى بخبرة صينية بشمال البرلس والاستثمارات لمصنع الرمال شمال البرلس قدرها 24 مليون دولار.

ومصنع فصل المعادن الاقتصادية من الرمال السوداء،بالشركة المصرية الصينية للرمال السوداء، تتم عملية استخلاص الركائز من الرمال السوداء عبر 4 وحدات استخلاص الركائز العائمة ،كما يتم فصل ركاز المعادن الاقتصادية من الرمال السوداء ليتم نقلها للمصنع والذي ينتج خامات المعادن.

والمصنع من أحدث المصانع وتم الاستعانة بأحدث تكنولوجيا التعدين في العالم ،ويتم التشغيل باستخدام الغاز الطبيعي ويتم تدبير المياه اللازمة للعملية الصناعية من خلال 4 بئر سحب لتوفير المياه اللازمة ويتم تحليتها بواسطة محطة تحلية بقدرة 2100 متر مكعب مياه يومي ويتم تخزينها في بركة مياه ،ويتم الاستفادة من تلك المياه عدة مرات، لحين ارتفاع نسبة الأملاح بها يتم التخلص منها في 3 أيار طرد.

ويضم مصنع الرمال المصرية الصينية ، مصنع الالمانيت،والفصل المغناطيسي ، ومصنع الروتايل،والزيربكون،والطولات الهزازه، وتخزين الألمانيت، والمستودع،وغرفة مضخات العملية الصناعية بركة المياه المحلاة،وبركة مياه الابار،وبركة الطرد،وبركةالطاولات الهزازة،كما يضم المصنع غرفة المضخات وخزان الحريق،ومحطة التحلية ،ومبنى الإدارة، ومبنى المبيت ،وقاعة المؤتمرات،وفطع الغيار ،ومسجد ، ومحطة الوقود.

وتم إقامة موقع المصنع الأول والانتهاء من سور المصنع وجارى الأعمال بقية الإنشاءات،وتم تدريب الكوادر المصرية العاملة في هذا المجال، باستخدام أحدث التكنولوجيا العالمية لتعظيم الاستفادة من الموارد الاقتصادية المتاحة والقيمة المضافة من المعادن المستخلصة من الرمال السوداء، بما يسهم في تنويع وتطوير الاقتصاد المصري من خلال الصناعات التعدينية والمعاونة في تفعيل دراسات الجدوى الاقتصادية التي أعدت لاستغلال المعادن الاقتصادية الموجودة بالرمال السوداء، وتغطية احتياجات السوق المحلى للمعادن واستغلال تزايد الطلب العالمي عليها بتصدير فائض الإنتاج إلى السوق العالمي، والإنتاج الفعلي للعناصر المستخرجة من الرمال السوداء بنهاية عام 2020 كما تم الانتهاء من البنية التحتية للمصنع الاول بملاحة منيسى بالشهابية وتم توصيل الكهرباء تم توصيل الغاز الطبيعي لموقع المصنعين.

وتم إتاحة 100 فرصة عمل من حملة المؤهلات العليا والفوق متوسطة والمتوسطة والعمال الحرفيين، للعمل بمشروع الشركة بمحافظة كفر الشيخ، بمنطقة بر بحري، و 100 فرصة عمل أخرى بشركة الرمال السوداء بمنطقة ملاحة منيسى كان قد تم الإعلان عنها أيضًا ،و تم التعاقد مع 10 مهندسين كراكات عائمة و فنى تشغيل كراكات عائمة "فنى تكريك" وفق شروط خاصة للوظيفتين، حددتها الشركة المصرية الصينية للرمال السوداء للمصنع الثانى ،و يترأس الشركة اللواء أركان حرب عز الدين صالح، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للرمال السوداء والعضو المنتدب، والعميد طارق راغب، المدير العام الإداري للشركة المصرية للرمال السوداء بالبرلس.

ووزعت الشركة المصرية للرمال السوداء 450 شنطة من السلع الغذائية ،على أهالي قرية الشهابية والمناطق المجاورة لها بمناسبة شهر رمضان الكريم ، ضمن برنامج التنمية المجتمعية الذي تنتهجه الشركة تجاه أهالي المنطقة منذ بداية عملها بكفرالشيخ ، وسبق أنها وزعت خلال عاملين عدد من شنط السلع الغذائية على الأهالي ،إضافة إلى تطوير 20 منزلاً للأسر الأكثر احتياجا بقرية "الشهابية" بمركز بلطيم في إطار مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية "حياة كريمة" بعد أن قامت الشركة المصرية للرمال السوداء، بتطوير هذه المنازل على نفقتها بتكاليف 8 ملايين جنيه، كما أن كل العاملين بالشركة من أهالي المحافظة ، كما خلال الشهر الماضي عن عدد من الوظائف للعمل بالمصنع واشترطت ان يكونوا من أبناء المحافظة سواء ان كانت الوظائف عمال أو فنيين أو سائقين أو مهندسين وغيرهم من كافة المؤهلات دبلومات ومؤهلات متوسطة أو عليا.



الركاز المستخلصة



المصنع من الداخل



جانب من الرمال السوداء