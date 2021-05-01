رصف ورفع كفاءة مزلقان بهاريف وانتهاء مشروع تغذية المياه بجبل شيشية بأسوان

أسوان - عبد الله صلاح

أكد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان ، أنه تم البدء فى أعمال تنفيذ التربة الزلطية ورصف وتركيب البلاطات الخراسانية لأرضية مزلقان بهاريف بقروى أبو الريش بطول 200 متر ، ضمن رفع كفاءته بتكلفة 2 مليون جنيه ، وذلك بعد إنتهاء المهلة التى أعطاها المحافظ لمدة 3 أسابيع أثناء جولته الأخيرة بالقرية لإنهاء أحلال وتجديد خطوط وشبكان البنية التحتية أسفل المزلقان من مياه شرب وإتصالات .

وتابع اللواء أشرف عطية تنفيذ باقى مشروعات تحسين مياه الشرب وأدخال الصرف الصحى ، حيث أكدت المهندسة رقية حماد رئيس جهاز مشروعات الهيئة القومية بأنه تم إنهاء المرحلة الأولى لمشروع تغذية قرى أبو الريش قبلى وبحرى والأعقاب بمياه الشرب من محطة جبل شيشة بتكلفة إجمالية 75 مليون جنية ، وبطول 30 كم وبأقطار تتراوح ما بين 400 مللى وحتى 900 مللى لربط هذه المحطة العملاقة بخزانات كبيرة إحداهما خزان أبو الريش بسعة 4 ألاف م3 كمرحلة أولى ، وخزان الأعقاب بسعة ألفين م3 كمرحلة ثانية من أجل توفير كوب مياه نظيف لمواطنى هذه القرى ، لافته إلى أنه جارى التنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحى لربط خزان أوبو الريش بالشبكات والخطوط الداخلية بعد تنفيذ إحلال وتجديد المتهالك منها ، بجانب تركيب محابس جديدة لمنع ظاهرة قطع المياه عن المنطقة بالكامل .

بالإضافة إلى دعم طاقة محطة الشيخ على بطلمبات جديدة ، وأوضحت رقية حماد بأنه بناءاً على تعليمات محافظ أسوان جارى إستعجال المركز الوطنى لإستخدامات الأراضى لصدور القرار الجمهورى بالموافقة على الموقع المقترح لإنشاء محطة المعالجة الرئيسية لمشروع إدخال الصرف الصحى لقرى أبوالريش بتكلفة إجمالية 225 مليون جنيه ، وهو الذى بعد الإنتهاء من تحديد مواقع محطات الرفع بالتعاون مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان .