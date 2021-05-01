اليوم السابع
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رئيس مدينة الشلاتين يوزع مواد غذائية على أهالى قرية مرسى حميرة ضمن "حياة كريمة"

السبت، 01 مايو 2021 02:37 م
رئيس مدينة الشلاتين يوزع مواد غذائية على أهالى قرية مرسى حميرة ضمن "حياة كريمة" توزيع مساعدات غذائية على اهالى قرية مرسى حميرة
البحر الأحمر - عماد عرفة

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تفقد اللواء عادل نصر، رئيس مدينة الشلاتين، قرية مرسى حميرة شمال المدينة للوقوف على الخدمات المقدمة للمواطنين بالقرية ، يرافقه فى الجولة سكرتير المدينه ورئيس قرية مرسى حميرة ومدير إدارة العلاقات العامة والمتابعة

وعقد رئيس المدينة لقاء مع مشايخ وأهالى القرية وهنأهم بمناسبة شهر رمضان المبارك واستمع لمطالبهم وكلف رئيس القرية بسرعة تلبية الخدمات اللازمة لهم ، وقام بتوزيع المساعدات الغذائية لأهالى القرية ضمن مبادرة رئيس الجمهورية " حياه كريمة " . 

كما تفقد رئيس المدينة وحدة طب الأسرة لمتابعة الخدمة الطبية المقدمة والأدوية المتوفرة بالصيدلية والأمصال وأدوية الاطفال ، أشار المسؤل بالوحدة بدور القوافل الطبية الخاصة بمديرية الصحة التابعة لمبادرة حياة مزيكة التى تقوم بالكشف والعلاج وتقديم الخدمات الطبية للمواطنين بالمجمل  .

وعلى هامش الجولة تم المرور على مركز الشباب بالقرية ووجة بعمل الصيانة اللازمة للملعب والحفاظ علية لممارسة الأنشطة لشباب القرية ، كما تم المرور على محطة التحلية لمتابعة سير العمل ومعاينة مبنى وحدة الإطفاء بالقرية استعدادا للعمل بها

واختتم نصر الجولة بالمرور على منطقة قرية الصيادين لمتابعة احتياجاتهم والعمل على رفع مستوى الخدمات بالقرية.

 

توزيع مساعدات غذائية
توزيع مساعدات غذائية

 

رئيس مدينة الشلاتين مع الاهالى
رئيس مدينة الشلاتين مع الاهالى

 

وحدة طب الاسرة بالشلاتين
وحدة طب الاسرة بالشلاتين

 


قرية مرسى حميرة

الشلاتين

حياة كريمة

البحر الاحمر

رئيس مدينة الشلاتين

اهالى قرية مرسى حميرة

وحدة طب الاسرة بقرية مرسى حميرة

توزيع مساعدات لاهالى قرية مرسى حميرة

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