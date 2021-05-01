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رئيس جامعة المنيا: 50% من أسرة العناية المركزة بمستشفى القلب والصدر بالمجان

السبت، 01 مايو 2021 01:00 ص
رئيس جامعة المنيا: 50% من أسرة العناية المركزة بمستشفى القلب والصدر بالمجان الدكتور مصطفى عبد النبى رئيس جامعة المنيا
المنيا -حسن عبد الغفار

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قال الدكتور مصطفى عبد النبى رئيس جامعة المنيا، أن جميع المستشفيات مستعدة تماما للتعاون مع الجهات المعنية لمواجهة فيروس كورونا، وتقديم الخدمات الطبية للحالات المصابة أو المشتبه اصابتها بفيروس كورونا.

وأكد فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أنه تم اضافة 20 سرير جديد للعناية المركزة بمستشفى القلب والصدر بمدينة المنيا الجديدة ،ليصل إجمالى عدد الأسرة داخل المستشفى 36 سرير عناية مركزة .
 
ولفت رئيس الجامعة أن الجامعة تحاول رفع المعاناة عن كاهل المرضى وأبناء شعب المنيا لذا تم تخصيص 50% من عدد الأسرة داخل المستشفى بالمجان ، وقال إن ذلك فى إطار دور الجامعة فى تقديم الخدمة الطبية للمجتمع المحيط بها .
 
ولفت أن ذلك لا يتمثل فى المستشفيات الجامعية وحسب ولكن من خلال القوافل المتكامله التى تنظمها الجامعة فى قرى المحافظة، مؤكدا أنه فى القريب سوف يتم افتتاح مستشفى الكبد والجهاز الهضمى افتتاحات كاملا بعد افتتاحها بشكل تجريبى  ،والئى تم تصميمها على احدث الأجهزة العالمية ويوجد لدينا فريق طبى على أعلى مستوى من المهارة.
 
 
 

 


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فيروس كورونا

اخبار المنيا

محافظة المنيا

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