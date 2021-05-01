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وتوافر الأدوية والمستلزمات الطبية والأكسجين..

رئيس الوزراء يتواصل مع المحافظين للاطمئنان على إجراءات مواجهة كورونا

السبت، 01 مايو 2021 11:53 ص
رئيس الوزراء يتواصل مع المحافظين للاطمئنان على إجراءات مواجهة كورونا الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء
كتبت هند مختار

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تواصل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، مع كافة المحافظين، حيث حرص على الاطمئنان على الإجراءات المتبعة من جانبهم لمواجهة جائحة فيروس كورونا، وموقف توافر كافة الأدوية والمستلزمات الطبية اللازمة، وكذا أرصدة الأكسجين الطبي، خاصة في محافظات الصعيد، والمحافظات التي تشهد ارتفاعاً في أعداد المصابين بكورونا.
 
وشدد رئيس الوزراء في تكليفاته للمحافظين، على ضرورة التطبيق الصارم بمنتهى الحزم، للإجراءات الاحترازية خاصة في الأماكن العامة، مثل المولات، والمطاعم، والكافيهات، وعدم التهاون في منع "الأرجيلة" بكل الكافيهات والمقاهى، موجهاً بضرورة الاستمرار في تطبيق القرار الساري بمنع أية فعاليات أو تجمعات كبيرة، وإغلاق المتنزهات، والحدائق، والشواطئ في إجازة شم النسيم.
 
وطالب الدكتور مصطفى مدبولي المواطنين بضرورة الحرص على الالتزام بكافة الإجراءات الوقائية وخاصة ارتداء الكمامة وتجنب التجمعات، بما يسهم في الحد من انتشار الوباء، والسيطرة على تزايد أعداد الإصابات، مؤكداً أن حفاظ الفرد على سلامته يقي المجتمع ككل.
 
 

المحافظين

شم النسيم

الحكومة

مصطفى مدبولى

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