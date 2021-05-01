اليوم السابع
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رئيس الوزراء العراقي : العمل من أجل الوطن يبني صروحاً ويحمي المستقبل

السبت، 01 مايو 2021 11:00 ص
رئيس الوزراء العراقي : العمل من أجل الوطن يبني صروحاً ويحمي المستقبل رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي
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أكد رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، اليوم السبت، أن العمل من أجل الوطن يبني صروحاً ويحمي المستقبل.
 
وقال الكاظمي، في تغريدة له بمناسبة عيد العمال، على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، حسبما أفادت قناة (السومرية نيوز)، " إن عيد العمال العالمي، مناسبة لنا كعراقيين، لتجديد عهد العمل من أجل العراق، وإعلاء قيمة العمل كوسيلة بناء وحضارة وارتقاء ننشدها جميعًا. كل عام وعمّال العراق بخير".
 
وأضاف أن اليد التي تعمل هي وحدها القادرة على بناء غدٍ أفضل .. مشددا على أن العمل من أجل الوطن، يبني صروحاً ويحمي المستقبل.
 
 

رئيس الوزراء العراقي

مصطفى الكاظمي

عيد العمال

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