ذوو الهمم يحيون ليلة رمضانية ويقدمون أغانى دينية ووطنية بكفر الشيخ.. صور

كفر الشيخ - محمد سليمان

شهدت حديقة صنعاء بمدينة كفر الشيخ، ليلة رمضانية مبهرة، لذوي الهمم، قدموا خلالها أغاني دينية ووطنية بكفر الشيخ ويعرضون قدراتهم المتعددة، ضمن البرنامج الرمضاني للفرق المتعددة التابعة لقصر ثقافة كفر الشيخ.

جاء ذلك بحضور عدد من أهالي المحافظة والمترددين على الحديقة ومشرف الفريق محمود العافي، ومدير الفريق حامد بدير، ومدير الإدارة الثقافية إبراهيم العشري، وقائد ومدرب الفريق طاهر حسن.

وقدمت الفرقة عددا من العروض الموسيقية والأغاني الوطنية والدينية والرمضانية، وعدد من الأغاني المعبرة عن ذوي الهمم وقدراتهم المتعددة، جاء ذلك بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وإشراف الدكتورة جاكلين بشرى، وكيل وزارة الثقافة بكفر الشيخ.



فرقة ذوي الهمم بكفر الشيخ

وفريق التمكين الثقافي بقصر ثقافة كفر الشيخ، هم أصحاب القدرات بالمركز الثقافي ، تأسس الفريق من يناير 2019، وتم اعتماد الفريق ماليا واداريا في يوليو 2019، عدد أعضاء الفريق 31 عضو، قدم الفريق عديد من الحفلات والفعاليات والمؤتمرات منذ اعتماده، مشرف الفريق ، محمود العافي، ومدير الفريق، حامد بدير، ومدير الإدارة الثقافية إبراهيم العشري، ومدير عام الثقافة بكفر الشيخ، الدكتورة جاكلين بشري، قائد ومدرب الفريق، طاهر حسن.



بطلات العالم من ذوي الهمم

ويتكون الفريق من 31 عضوا ما بين تلاميذ وطلاب مدارس وطلاب جامعة وخريجين وموظفين، وأبطال عالم وجمهورية في ألعاب القوى والكرة الطائرة، من بينهم سهيلة جبر، طالبة بكلية الآداب جامعة كفر الشيخ، وصباح عبدالعزيز، لاعبة كرة طائرة والعاب قوى، وحميده محمود، لاعبة تنس طاولة، وأسماء أحمد أمين، لاعبة ألعاب قوى ورمح وجلى، وشرين محمد، لاعبة ألعاب قوى، وشيماء محمد حماد، لاعبة ألعاب قوى، وصفاء عبد العاطي، بطلة ألعاب قوى، وقرص ورمح، وأحمد أحمد علي سعاده، موظف بديوان عام محافظة كفر الشيخ، ، أصغر منشد، مثل مصر في اسبوع الاخاء المصري السعودي بالسعودية عام 2008م، وحصل على شهادة التميبز، ووجدي شوقي، مؤذن ومرنا سامي بالصف الثالث الثانوي، وأيسف سامي بالصف الخامس الابتدائي، وفاتن الحسيني الخرصاوي، مدرسة فلسفة بمدرسة المكفوفين، علاء محمد البهي، إمام وخطيب مسجد ومهندس صوت ومنشد ديني، وصبحا السيد، موظفة بالأوقاف، ويسريونس، طالبة بكلية الآداب قسم تاريخ، ودينا مختار، طالبة بكلية الألسن جامعة عين شمس، قسم اسباني .و ايمان ابراهيم السيد، حاصلة على كلية الآداب فلسفة.



جانب من عروض فرقة التمكين الثقافي



جانبل من فرقة التمكين الثقافي