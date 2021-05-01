دورات تدريبية للمجلس القومى للمرأة ببنى سويف لرفع مهارات 800 سيدة وفتاة

بنى سويف - هانى فتحى

أكد الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف، على الدور الهام الذى يقوم به المجلس القومى للمرأة بالمحافظة ، من خلال مجهودات متعددة فى مجال خدمة قضايا المرأة ، والتى تنوعت فى شتى المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والقانونية علاوة عن جهود معالجة القضايا والظواهر السلبية بالمجتمع من خلال التعاون والتنسيق مع شركاء التنمية بالمحافظة ، والسعى لتحفيز المرأة السويفية وتشجيعها على المشاركة الجادة والفاعلة فى مختلف المناحى وتأهيلها ثقافيا وعلميا ومجتمعيا واقتصاديا،مؤكداً على أن الدولة نفذت خطوات هامة فى مجال إتاحة الكثير من السبل لتتبوء المرأة مكانتها المستحقة فى مختلف المجالات.

جاء ذلك خلال مناقشته لتقرير أعدته نرمين محمود مقررة فرع المجلس بالمحافظة، وتضمن الإشارة إلى خطة المجلس خلال الفترة القادمة بشأن تنفيذ دورات تدريبية للسيدات الريفيات فى مجال المشروعات الصغيرة وتأهيلهم على موضوعات مثل التعريف بصفات وخصائص التى يجب توافرها فى رائدات الاعمال، ودراسة البيئة المحيطة، وتحديد أولويات صاحبات المشاريع، وتدبير التمويل وتطوير المنتج، والتسوق الناجح و حسابات التكلفة والتسعير للمنتجات

حيث أوضحت "نرمين "مقررة الفرع أنه سيتم تنفيذ أكثر من 10 دورات تدريبية مع المستهدفات بالتوازى فى القرى المستهدفة بالتركيز على القرى المدرجة فى المبادرة الرئاسية "حياة كريمة "بمركزى ببا وناصر، بالإضافة لمراكز أهناسيا وبنى سويف والفشن على 5 مجموعات على مدار الشهر ، حيث تشمل كل مجموعه تنفيذ 10 دورات تدريبية بإجمالى 800 متدربة اجمالى بنهاية التدريب من القرى المستهدفة بمحافظة بنى سويف .