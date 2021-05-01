اليوم السابع
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حياة كريمة.. تنفيذ 12 قافلة للصحة الإنجابية فى قرى حوش عيسى بالبحيرة

السبت، 01 مايو 2021 03:25 م
حياة كريمة.. تنفيذ 12 قافلة للصحة الإنجابية فى قرى حوش عيسى بالبحيرة اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة
البحيرة - فريق المحافظات

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أكد اللواء هشام أمنة محافظ البحيرة، على أهمية توفير خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية للمناطق المحرومة من الخدمة وللفئات المستهدفة، مشددا على استمرار مسيرة القوافل الخدمية والتوعوية وتقديم خدمات تنظيم الأسرة مجاناً ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" تحت شعار "حقك تنظمى".

من جانبه، أكد الدكتور محمود طلحة وكيل وزارة الصحة، أنه تم تنفيذ 12 قافلة من قوافل الصحة الانجابية خلال الفترة الماضية لتجوب قرى وكفور ونجوع المحافظة لتقديم خدمات تنظيم الأسرة للسيدات فى المناطق المحرومة والأكثر احتياجا .

مضيفا أنه تم تقديم خدمات المشورة من خلال أخصائيين تنظيم الأسرة بقرى بلال بن رباح بغرب النوبارية وأبو النوم بكفر الدوار، وكفر الواق بحوش عيسى، وكذا قريتى آدم والشجاعة بغرب النوبارية وقرية الناصر بأبو المطامير وسيدى غازى والصالحية بأبو حمص وزاوية غزال بدمنهور وكوم النصر بالمحمودية .

وأوضح وكيل وزارة الصحة اهتمام القوافل برفع وعى المرأة و تنفيذ عدد من الندوات لإلقاء الضوء على كيفية تنظيم حياتها الصغيرة والحفاظ على صحتها وصحة أسرتها.


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الصحة الانجابية

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