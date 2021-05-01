اليوم السابع
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حنجرة من الذهب وروائح العظماء.. الشيخ محمد عباس مبتهل سوهاجى مبدع.. فيديو

السبت، 01 مايو 2021 06:30 م
حنجرة من الذهب وروائح العظماء.. الشيخ محمد عباس مبتهل سوهاجى مبدع.. فيديو الشيخ محمد عباس صاحب الحنجرة الذهبية
سوهاج - محمود مقبول

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قدم "اليوم السابع"، بثًا مباشرًا مع الشيخ محمد عباس ابن محافظة سوهاج الذي يمتلك حنجرة من ذهب في التلاوة والإنشاد والابتهالات الدينية.
 
قال الشيخ محمد مصطفي عباس، إنه ولد في عام 1985 ونشأ في أسرة محبة لكتاب الله ولتعاليم الدين الإسلامي، وكان والده يعمل طبيبًا بشريًا حيث اهتم علي تعليمه منذ الصغير وتحفيظه القرآن الكريم وعلومه، لافتًا أن والده كان يقدمه في ندواته الطبية وذلك بعد معرفته بصوته المميز وتقليده للشيخ أبوالعينين وشعيشع. 
 
 
وأوضح الشيخ محمد مصطفي، أنه تعلم القرآن أحكام التلاوة منذ الصغر علي يد الشيخ كمال البلك ثم مشاركة القراء في قراءة القرآن الكريم منذ التسعينيات، مشيرًا أنه بدأ في تقليد كبار القراء في البداية ولكنه استقل بعد ذلك بأسلوبه الخاص وتميز أيضًا في الابتهالات والإنشاد.
 
وأشار الشيخ محمد مصصفي، إلي إن الشيخ شعيشع علم بتقليده له وشجعه لاسيما أن من الصعب تقليده، مضيفًا أنه التحق نقابة القراء بمصر منذ أن كان الشيخ أبو العينين شعيشع نقيبا لها، وأصبح يذهب للمحافل و يقدم التلاوات والابتهالات.
 
الشيخ محمد عباس صاحب الحنجرة الذهبية (1)
الشيخ محمد عباس صاحب الحنجرة الذهبية (1)

الشيخ محمد عباس صاحب الحنجرة الذهبية (2)
الشيخ محمد عباس صاحب الحنجرة الذهبية (2)

الشيخ محمد عباس صاحب الحنجرة الذهبية (3)
الشيخ محمد عباس صاحب الحنجرة الذهبية (3)

الشيخ محمد عباس صاحب الحنجرة الذهبية (4)
الشيخ محمد عباس صاحب الحنجرة الذهبية (4)

الشيخ محمد عباس صاحب الحنجرة الذهبية (5)
الشيخ محمد عباس صاحب الحنجرة الذهبية (5)

الشيخ محمد عباس صاحب الحنجرة الذهبية (6)
الشيخ محمد عباس صاحب الحنجرة الذهبية (6)

الشيخ محمد عباس صاحب الحنجرة الذهبية (7)
الشيخ محمد عباس صاحب الحنجرة الذهبية (7)

الشيخ محمد عباس صاحب الحنجرة الذهبية (8)
الشيخ محمد عباس صاحب الحنجرة الذهبية (8)

 


الشيخ محمد عباس

سوهاج

قراءة القرآن الكريم

رمضان

شهر رمضان

اخبار مصر

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