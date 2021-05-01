حبس مستريح الفاكهة بدمياط 18 عاما وغرامة مالية 50 ألف جنيه عن 6 شيكات مالية

قضت محكمة جنح دمياط الجديدة برئاسة المستشار أحمد فودة رئيس محكمة دمياط الجديده وكفر البطيخ وأمين سر مدحت سليم، بحبس "ع. ل" تاجر فاكهة 18عاما على ذمة 6 قضايا شيكات بدون رصيد، والمعروف إعلاميا بمستريح الفاكهة بدمياط، وهذه القضايا هى : 5005 لسنة 2020 جنح دمياط الجديدة5413 لسنة 2020 جنح دمياط الجديدة، 5362 لسنة 2020 جنح دمياط الجديدة، 5361 لسنة 2020 جنح دمياط الجديدة، 90 لسنة 2021 جنح دمياط الجديدة، 89 لسنة 2021 جنح دمياط الجديدة.

وحكمت المحكمة حضوريا فى الطعن بالتزوير الذى أقامه المتهم، برفضه وأمرت بتغريم الطاعن أربعة آلاف جنيه، وحكمت بحبسه ثلاث سنوات مع الشغل والنفاذ عن كل شيك بواقع 18 عاما وأمرت بتغريمه خمسون ألف جنيه ونشر ملخص الحكم على نفقة المتهم والزامة المصاريف ومقابل أتعاب المحاماة.

وكان المتهم قد جمع أموالا من مواطنين قاربت 15 مليون جنيه، بزعم امتلاكه شركات استيراد وتصدير خضراوات وفاكهة على خلاف الحقيقة، حيث إن المتهم طبقا لما ورد على لسان (المجنى عليهم) تحصل منهم على تلك الأموال عن طريق إيهامهم بامتلاكه مشروعات عملاقة ووعد الضحايا بالاستثمار معهم بمشروعاته مقابل التحصل منهم على تلك الأموال.

وترجع تفاصل الواقعة عندما تقدم عدد من المواطنين بعدة بلاغات بمباحث الأموال العامة ضد "ع. ل" تاجر فاكهة قيدت تحت أرقام 4951/4952 جنح دمياط الجديدة تتهمه بخيانة الأمانة، والنصب والاستيلاء على مبالغ مالية كبيرة بغرض الإتجار، مقابل ربح.