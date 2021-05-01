اليوم السابع
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حبس عاطلين كونا تشكيلا عصابيا تخصص فى سرقة الشقق 4 أيام بالمنوفية

السبت، 01 مايو 2021 02:29 م
حبس عاطلين كونا تشكيلا عصابيا تخصص فى سرقة الشقق 4 أيام بالمنوفية حبس - أرشيفية
المنوفية - محمد فتحى

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قررت نيابة بندر شبين الكوم بمحافظة المنوفية، برئاسة المستشار أحمد البنا رئيس النيابة، وتحت إشراف المستشار الدكتور سالم حجازى المحامى العام لنيابات المنوفية، والمستشار علاء الأزرق رئيس النيابة الكلية، حبس عاطلين أربعة أيام على ذمة التحقيقات، تخصصا فى سرقة الشقق، ضبطا وبحوزتهما قطعا ذهبية ومبالغ مالية مصرية وأجنبية قاما بسرقتها من شقق بمدينة شبين الكوم.

وتمكنت وحدة مباحث قسم شرطة شبين الكوم ، من ضبط عاطلين تخصص فى سرقة الشقق وبحوزتهم قطع ذهبية ومبالغ مالية مصرية وأجنبية قاموا بسرقتها من شقق بمدينة شبين الكوم ، تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

تلقى اللواء أحمد فاروق القرن مدير أمن المنوفية، إخطارا من اللواء عبدالله جلال مدير إدارة البحث الجنائى بالمنوفية ، من تمكن العقيد محمد أنور مفتش المباحث ، الرائد أحمد عرفة رئيس مباحث قسم شرطة شبين الكوم والنقباء عمرو سعد الله ،محمود رمضان ،أحمد الجنزورى معاونى مباحث القسم من ضبط تشكيل عصابى تخصص فى سرقة الشقق .

ويتكون التشكيل من: " ع. ه " عاطل ومقيم شبين الكوم ، " م. ع " 24 عاما عاطل ومقيم قبلى شبين الكوم ، وبحوزتهم قطع ذهبية ومبالغ مالية مصرية وأجنبية قاموا بسرقتها من شقق بمدينة شبين الكوم ، تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات .

 

 

 

 


المنوفية

حبس تشكيل عصابى

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تشكيل عصابى يسرق الشقق

نيابة بندر شبين الكوم

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