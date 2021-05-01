اليوم السابع
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السبت، 01 مايو 2021 12:37 م
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حبس عاطلين بتهمة التنقيب عن الآثار داخل عقار فى مصر القديمة

السبت، 01 مايو 2021 12:37 م
حبس عاطلين بتهمة التنقيب عن الآثار داخل عقار فى مصر القديمة تنقيب عن الاثار - أرشيفية
كتب سليم على

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قررت النيابة العامة بجنوب القاهرة، حبس عاطلين، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهما بالتنقيب عن الآثار داخل عقار فى منطقة مصر القديمة، وطالبت النيابة رجال المباحث بسرعة التحريات حول المتهمين للوقوف على نشاطهم لاستكمال التحقيقات ، ووجهت لهم تهمة التنقيب عن الآثار.

واستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية، لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما فى مجال مكافحة جرائم التنقيب عن الآثار، فقد أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة مصر القديمة بمديرية أمن القاهرة، قيام مجموعة من الأشخاص بالتنقيب عن الآثار داخل شقة كائنة بالدور الأرضى بأحد العقارات بدائرة القسم. وعقب تقنين الإجراءات تم إستهداف العقار المشار إليه ، أمكن ضبط كلٍ من (عاطلان – أحدهما "له معلومات جنائية - مقيم بالعقار محل البلاغ") حال قيامهما بالتنقيب عن الآثار بالعقار، وعثر بداخله على حفرة و أدوات الحفر والتنقيب، وبمواجهتهما إعترفا بقيامهما بأعمال الحفر بقصد التنقيب عن الآثار، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.


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