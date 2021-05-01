حبس أب عرض حياة نجليه للخطر وأحدث عاهة لأحدهما بالشرقية

قررت نيابة قسم ثانى الزقازيق بالشرقية، برئاسة أحمد البدرى، مدير النيابة، وبإشراف المستشار محمد الجمل المحامى العام لنيابات جنوب الشرقية، حبس أب يعمل بائع متجول، أربعة أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بعتريض حياة نجليه للخطر لتعديه عليهما بالضرب المبرح.

تلقي اللواء إبراهيم عبد الغفار، مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بلاغا لقسم شرطة ثان الزقازيق من "س ف ع" 31 عاما تتهم زوجها بائع متجول 35 عاما، بتعذيب نجليه "م" 9 سنوات و"ز" 7 سنوات، وتحرر عن الواقعة المحضر رقم 7559 جنح قسم ثان الزقازيق.

وتبين من التحريات أن الأبوين منفصلين والأم متزوجة وتعيش مع زوجها، والطفلان مع والدهما وأنه دائم التعدى عليهما بالضرب المبرح حتى أحدث عاهة مستديمة للطفل الاول، وكشفت تحريات ضباط مباحث قسم ثان الزقازيق، بمعرفة الرائد أحمد جلال، رئيس المباحث، تعاطي الأب المواد المخدرة، وتم القبض عليه وإحالته للنيابة العامة التى قررت عرض الطفلين على الطب الشرعى لبيان ما بهما من إصابات وحبس الأب وإجراء تحليل مخدرات له، وإيداع الطفلين إحدى دور الرعاية.