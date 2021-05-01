حاكم دبى يطلق المرحلة الأولى من مشروع وادى تكنولوجيا الغذاء.. صور

كتب محمد تهامى زكى

أطلق الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات ورئيس مجلس الوزراء حاكم دبى، صباح اليوم، السبت، المرحلة الأولى من مشروع وادى تكنولوجيا الغذاء فى دبى، لتكون مدينة جديدة من مدن دبى التخصصية تحتضن شركات الزراعة والغذاء التخصصية.



الشيخ محمد بن راشد

وقال حاكم دبى، عبر حسابه على تويتر: "أطلقنا بحمد الله مشروعاً تنموياً جديداً بدبى، وادى تكنولوجيا الغذاء -المرحلة الأولى، مدينة جديدة من مدن دبى التخصصية ستحتضن شركات الزراعة والغذاء التخصصية وستضم مركزاً للأبحاث ومقرات للشركات ومخازن لوجستية ومناطق للزراعة العمودية والمائية وغيرها".

أطلقنا بحمدالله مشروعاً تنموياً جديداً بدبي .. وادي تكنولوجيا الغذاء -المرحلة الأولى... مدينة جديدة من مدن دبي التخصصية ستحتضن شركات الزراعة والغذاء التخصصية وستضم مركزاً للأبحاث ومقرات للشركات ومخازن لوجستية ومناطق للزراعة العمودية والمائية وغيرها .. pic.twitter.com/o3pXaW0Ltv — HH Sheikh Mohammed (@HHShkMohd) May 1, 2021

وأوضح بن راشد: "حجم تجارة الغذاء لدينا تتجاوز 100 مليار درهم سنويا، نحن ملتقى عالمى لوجستى لتجارة الغذاء، وسنعمل على تطوير بيئة عمل جديدة لهذا النوع من الشركات لتطور تقنيات زراعية جديدة وترسخ أمننا الغذائى المستقبلى".





من جانبها، قالت مريم المهيرى، وزيرة دولة للأمن الغذائى والمائى، عبر حسابها على تويتر أيضا، إن مشروع وادى تكنولوجيا الغذاء هو خطوة رائدة لتعزيز الأمن الغذائي، يترجم رؤية الشيخ محمد بن راشد، فى استشراف المستقبل وتصميمه وصناعته، وبناء الاقتصاد القائم على المعرفة والابتكار والتكنولوجيا المتقدمة.















