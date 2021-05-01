حادث قطار دمياط.. رفع الجرار بعد فصل العربات لعودة حركة القطارات.. فيديو وصور

دمياط - معتز الشربينى

يواصل رجال هيئة السكة الحديد بدمياط، جهودهم لمحاولة رفع جرار قطار المنصورة - دمياط الجديدة الذى تعطل صباح اليوم السبت، بالقرب من مركز كفر سعد بدمياط بسبب عطل فى التحويلة.

واستعان رجال السكة الحديد بونش كبير لمحاولة رفع الجرار لإعادة تسيير حركة القطارات على الخط بعد توقفها منك صباح اليوم ، وقام رجال السكة الحديد فصل عربات القطار عن الجرار لسهولة رفعه واعادته للقضبان مرة أخرى.

وكانت أعلنت هيئة السكك الحديد، تفاصيل خروج قطار المنصورة – دمياط عن القضبان أمام مدينة كفر سعد، مؤكدة أنه أثناء مسير قطار 47 ركاب طنطا / المنصورة / دمياط من سكة النفادى بحوش محطة كفر سعد البلد ، خرج الجرار 3048 عن القضبان فى منطقة التحويلة شاغلا الخط الطوالى دون ووقوع أى إصابات.

وقالت الهيئة في بيان اليوم، إنه تم توجيه معدات الرفع وجارى تدوير القطارات من على جانبى العطل وتم تشكيل لجنة فنية برئاسة مدير المنطقة للوقوف على أسباب خروج الجرار عن القضبان ومحاسبة المقصرين.

تلقت مديرية أمن دمياط إخطارا من مركز شرطة كفر سعد يفيد بخروج قطار عن القضبان بمركز كفر سعد دون وقوع خسائر بشرية .

وانتقل رجال المباحث والقيادات التنفيذية والأمنية إلى مكان البلاغ وتبين خروج جرار القطار رقم 47 القادم من المنصورة والمتجه إلى كفر سعد من على القضبان بسبب وجود عطل في التحويلة دون وقوع إصابات أو خسائر في الأرواح، وجارى تحرير محضر العمل على رفع الجرار لوضعه على الخط مرة ثانية واستكمال طريقه .



رفع الجرار بعد فصل العربات لعودة حركة القطارات (1)



رفع الجرار بعد فصل العربات لعودة حركة القطارات (2)



رفع الجرار بعد فصل العربات لعودة حركة القطارات (3)