تونس: السلالة البريطانية هى المهيمنة حاليا بالبلاد

وستحصل تونس على 3 ملايين جرعة من لقاح فايزر بين شهري يونيو وسبتمبر المقبلين على في شكل دفعات، بحسب رئيس الوزراء التونسى هشام المشيشى، مؤكدا الوصول إلى مليون جرعة من هذا اللقاح بحلول شهر يونيو المقبل.. إضافة إلى انتظار وصول 470 ألف جرعة من لقاح سبوتنيك، 75 ألفا منها ستصل الأسبوع القادم، كما أكد أن تونس طلبت 4 ملايين و500 ألف جرعة من لقاح كوفاكس، لم تصل منها سوى 190 ألف جرعة.