توزيع 900 كرتونة رمضان على الأسر الأولى بالرعاية بالبحيرة

البحيرة - فريق المحافظات

أكد اللواء هشام آمنه محافظ البحيرة، على أهمية المبادرة الرئاسية "حياه كريمة " فى تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية والمساعدة للأسر الأولى بالرعاية والأكثر احتياجا بنطاق المحافظة، مشيرا إلى التعاون المتميز مع منظمات المجتمع المدنى والجمعيات الأهلية لدعم جهودهم مع الدولة لتوفير الخدمات للمواطنين ورعاية الفئات المستحقة بنطاق المحافظة .

وأوضح محافظ البحيرة ، أنه تم توزيع 900 كرتونة سلع غذائية ومستلزمات رمضان على الأسر الأولى بالرعاية بمركزى كوم حماده وبدر والدلنجات بالتعاون مع جمعية الاورمان ومديرية التضامن الاجتماعى، لافتا إلى أن ذلك يأتى فى إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية بالاهتمام بالأسر الأولى بالرعاية والأكثر احتياجا وتوفير الدعم اللازم لهم من خلال مشاركات منظمات المجتمع المدنى والجمعيات الأهلية .

وشدد محافظ البحيرة على استمرارا تقديم كافة أوجه الدعم للأسرة الأولى بالرعاية خاصة بمناسبة شهر رمضان المبارك واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا .