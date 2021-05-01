توزيع 20 ألف كرتونة مواد غذائية بقرى مبادرة حياة كريمة فى البحيرة

البحيرة - فريق المحافظات

أكد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة على تضافر كافة الجهود للعمل على تقديم أوجه الدعم والرعاية والمساعدة للأسر الأولى بالرعاية والأكثر احتياجا بنطاق المحافظة، مشيراً إلى أن هناك تعاونا كبيرا بين كافة مؤسسات الدولة ومنظمات المجتمع المدنى لدعم ولتوفير الخدمات للمواطنين ورعاية الفئات المستحقة بنطاق المحافظة .

كما قدم محافظ البحيرة الشكر للدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى لمساهمتها بتوفير 20 ألف كرتونة مواد غذائية من بنك الطعام لدعم الأسر الأولى بالرعاية والعمالة الغير منتظمة بالمحافظة، مشيدا بالدور الكبير لبنك الطعام فى تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين ومحدودى الدخل.

ووجه محافظ البحيرة بسرعة التوزيع على الأسر الأولى بالرعاية بنجوع وتوابع قرى حياة كريمة وذلك بالتنسيق بين مديرية التضامن الاجتماعى والرقابة والمتابعة بالمحافظة.

وتم تسليم عدد 2000 كرتونة للوحدة المحلية بأبو المطامير و1500 كرتونة بالنوبارية وعدد 2000 كرتونة لحوش عيسى و 1500 كفر الدوار و1500 لأبو حمص و3000 كرتونة لدمنهور و 2000 لوادى النطرون.

وجارى تسليم باقى الكميات على مستحقيها بالمراكز.

يأتى ذلك فى إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، بالاهتمام بالأسر الأولى بالرعاية والأكثر احتياجا وتوفير الدعم اللازم لهم من خلال مشاركات منظمات المجتمع المدنى والجمعيات الأهلية، واستمرار تقديم كافة أوجه الدعم للأسرة الأولى بالرعاية خاصةً بمناسبة شهر رمضان المبارك .