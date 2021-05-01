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تنمية أرض الفيروز.. إنشاء محطة مياه جديدة ضمن "حياة كريمة" بوسط سيناء

السبت، 01 مايو 2021 07:00 ص
تنمية أرض الفيروز.. إنشاء محطة مياه جديدة ضمن "حياة كريمة" بوسط سيناء إنشاء محطة مياه جديدة - أرشيفية
شمال سيناء - محمد حسين

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بدأت فى قرية الكونتلا بوسط سيناء، تشهد تنفيذ مشروعات مبادرة حياة كريمة، حيث تم بدء العمل فى إنشاء محطة مياه جديدة، وقال سليمان فرج، رئيس مركز ومدينة نخل بوسط سيناء لـ"اليوم السابع"، إنه تم البدء فى المشروع الجديد وهى محطة التحلية الجديدة بمحطة المياه بقرية الكونتلا، والتى تأتى ضمن مجهودات الدولة لتوفير حياة كريمة لأبناء مدينة نخل.

وأضاف "فرج"، أنه فى هذا السياق تم افتتاح مشروعات جديدة بوسط سيناء بالتزامن مع احتفال المحافظة بعيدها القومى وهى مجمع معاهد نخل ومبنى ادارة التموين ووضع حجر الأساس لمدرسة نخل الصناعيه وحجر الأساس لإنشاء 25 منزلا بدويا.

وشهد مركز ومدينة نخل سابقا انطلاق مراحل العمل فى تنفيذ مبادرة حياه كريمة بمنطقة الشياخة، والمشروعات الجارى تنفيذها تشمل إنشاء 25 منزلا ومسجدا ومشغلا وورشة ومحطة تحلية.


شمال سيناء

حياة كريمة

وسط سيناء

مدينة نخل

مبادرة حياة كريمة

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