تقارير إعلامية: 2 تريليون دولار خلال 20 عاما تكلفة الحرب الأمريكية فى أفغانستان

كتبت: نهال أبو السعود

حدد الرئيس جو بايدن الأول من مايو كبداية رسمية لانسحاب القوات التى تبلغ حوالي 2500-3500 جندى أمريكى وحوالي 7000 جندى من الناتو من أفغانستان، واليوم بدأت رسميًا المرحلة الأخيرة من إنهاء الحرب الأطول فى تاريخ الولايات المتحدة بعد 20 عامًا، وفقا لشبكة سى بي اس.

حتى قبل يوم السبت، كانت المهمة الشاقة المتمثلة فى حزم الأمتعة قد بدأت، حيث قام الجيش بعمليات جرد، ويقرر ما سيتم شحنه إلى الولايات المتحدة، وما يتم تسليمه إلى قوات الأمن الأفغانية، وما يتم بيعه على أنه خردة فى الأسواق الأفغانية.

وكلفت أطول حرب في التاريخ الأمريكي أكثر من 2 تريليون دولار وعشرات الآلاف من الأرواح، قتل أكثر من 2400 جندى خلال الصراع المستمر منذ ما يقرب من 20 عامًا، وأصيب أكثر من 20 ألفا.

ذهبت الولايات المتحدة وحلفاؤها فى الناتو إلى أفغانستان معًا في 7 أكتوبر 2001 لتعقب أعضاء تنظيم القاعدة المتسببين في هجمات الحادى عشر من سبتمبر الإرهابية، والذين عاشوا تحت حماية حكام طالبان في البلاد وبعد شهرين، هُزمت طالبان وهرب مقاتلو القاعدة وزعيمهم أسامة بن لادن.

في إعلانه عن الانسحاب الشهر الماضي، قال بايدن إن المهمة الأولية قد أنجزت قبل عقد من الزمن عندما قتلت القوات البحرية الأمريكية بن لادن في مخبأه في باكستان، وقال إنه منذ ذلك الحين ، تدهورت القاعدة ، في حين أن التهديد الإرهابي "انتقل" إلى ظاهرة عالمية لا يتم احتواؤها من خلال الاحتفاظ بآلاف القوات في دولة واحدة.

على الجانب الأخر، تواصل طالبان اتهام واشنطن بخرق الاتفاق الذى وقعته مع سلف بايدن قبل أكثر من عام، حيث قالت الولايات المتحدة إنها ستخرج جميع القوات بحلول الأول من مايو.

وقال المتحدث العسكرى باسم طالبان، ذبيح الله مجاهد، في بيان يوم السبت، إن تمرير مهلة الأول من مايو للانسحاب الكامل "فتح الطريق أمام مجاهدي أفغانستان لاتخاذ كل الإجراءات المضادة التي تراها مناسبة ضد قوات الاحتلال".