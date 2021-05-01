تفاصيل فتوى مجلس الدولة بإنهاء النزاع بين "تجميل القاهرة" والقوى العاملة

كتب أحمد عبد الهادى

انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوي والتشريع، برئاسة المستشار يسري الشيخ، النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، إلى إلزام وزارة القوى العاملة بأداء مبلغ مقداره واحد وعشرون ألف جنيه إلى الهيئة العامة لنظافة وتجميل القاهرة، قيمة الأخشاب الناتجة عن قطع ثماني أشجار ملك الهيئة.

وقالت الجمعية في حيثيات فتواها، إن وزارة القوى العاملة قامت بقطع خمس شجرات فيكيس وشجرتين كافو وشجرة بوانسيانا ونخلة بريتشارديا، وقامت بالتصرف فى الأخشاب بمعرفتها، وقُدرت قيمة هذه الأشجار بمبلغ واحد وعشرين ألف جنيه، ولم يقم ثمة دليل على أن ذلك كان بالاتفاق مع الهيئة عارضة النزاع، ولم تنازع وزارة القوى العاملة في قيمة الأخشاب الناتجة عن قطع تلك الأشجار، وهو ما يوجب إلزامها بقيمة تلك الأخشاب.

وحاصل الوقائع- حسبما يبين من الأوراق- أنه بتاريخ 13 مايو 2019 ورد إلى إدارة الشئون القانونية بالهيئة العامة لنظافة وتجميل القاهرة، كتاب الإدارة المركزية للتجميل بالهيئة ذاتها، بشأن قيام وزارة القوى العاملة (الديوان العام) بقطع ثماني شجرات ذات أعمار وأنواع مختلفة من على سطح الأرض والتصرف في الأخشاب بمعرفتها، وقد أفاد ذات الكتاب بأنه تم تحرير المحضر رقم (23840) جنح أول مدينة نصر المؤرخ 18 ابريل 2019 بشأن تلك الواقعة.

وقد أعدت تلك الإدارة مقايسة بإجمالي قيمة التلفيات الناتجة عن قيام ديوان عام وزارة القوى العاملة بقطع (خمس أشجار فيكيس عمر 15 سنة، شجرتين كافور عمر40:50 سنة، وعمر20:25 سنة، وشجرة بوانسيانا عمر 20:15 سنة، ونخلة بريتشارديا عمر خمس سنوات) قُدّرت بمبلغ واحد وعشرين ألف جنيه مصري، الأمر الذي دفع الهيئة العامة لنظافة وتجميل القاهرة إلى مخاطبة وزارة القوى العاملة بالكتاب رقم (1677) المؤرخ 23 مايو 2019 لسداد المبلغ المذكور، ولكن دون جدوى، لذا لجئت الهيئة الي الجمعية العمومية لقسمي الفتوي والتشريع لإبداء رأي ملزم والذي انتهي الي الزام الوزارة باداء المبلغ المذكور للهيئة .