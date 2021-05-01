تعرف على خطة القوافل الطبية العلاجية خلال شهر مايو 2021 بالدقهلية

فريق المحافظات

أعلن الدكتور سعد مكي وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، خطة القوافل العلاجية لشهر مايو 2021، حرصا على خدمة المواطنين، وتوفير الرعاية الصحية العلاجية لكافة المناطق.

وأوضح وكيل الوزارة، أن مديرية الصحة بالدقهلية قامت بوضع خطة القوافل بمعدل حوالي 5 قوافل طبية علاجية خلال الشهر على مستوى المحافظة، وستشمل بعضا من مراكز المحافظة مثل بلقاس، ميت غمر ، بني عبيد وغيرها من المناطق النائية التي تحتاج إلى الخدمات العلاجية من التخصصات المختلفة، وتوفير العلاج اللازم لها، وكذا توفير الفحوصات الطبية لجميع المرضى.

تشمل تنفيذ القوافل، في قرية هلا مركز ميت غمر يومي 3، 4 مايو، وقرية 39 الدرافيل مركز بلقاس يومي 10، 11 مايو، وقرية القيطون مركز ميت غمر يومي 17، 18 مايو، وقرية أبو المعاطي الباز مركز بني عبيد يومي 24، 25 مايو، وقرية 30 بصار مركز بلقاس يومي 28، 29 مايو.

وأكد مكي، على أهمية الاستمرار في الخطط الدورية لتنفيذ القوافل العلاجيه المجانية، وتوسيع قاعدة انتشارها بهدف الوصول إلى جميع قرى ومراكز ومدن المحافظه، متمنيا للجميع الصحة والسلامة.

جاء ذلك في إطار الجهود التي تبذلها وزارة الصحه، لوصول وتقديم الخدمات العلاجية المجانية لكل المناطق والقرى الأكثر احتياجا ولجميع المواطنين في أماكنهم، وتحت رعاية وزيرة الصحة الدكتورة هاله زايد، وبتوجيهات الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية.