تعرف على المستندات المطلوبة لاستخراج جواز السفر المميكن

كتب محمود عبد الراضي

يشهد قطاع الجوازات بوزارة الداخلية تطورًا كبير، وبات من الامكانية بمكان استخراج جواز السفر المميكن في وقت زمني قصير، ويتطلب على المواطن أن يكون لديه بعض المستندات قبل التوجه لمقر الجوازات، وهي:

- بطاقة الرقم القومي سارية المفعول.

- يجرى تقديم بطاقة الرقم القومي اعتبارا من سن السادسة عشر، أما بالنسبة للأقل من سن السادسة عشر يكتفى بشهادة الميلاد المميكنة.

- تقديم 3 صور ملونة حديثة وبالمواجهة وذات خلفية بيضاء مقاس 4×6.

- مستند التجنيد بالنسبة للذكور.

- المؤهل الدراسى فى حالة عدم ثبوته بالبطاقة.

- رسوم استخراج جواز السفر لأول مرة.