اليوم السابع
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تعرف على الإجراءات التى نفذتها وزارة البيئة لرفع الوعى البيئى

السبت، 01 مايو 2021 04:00 ص
تعرف على الإجراءات التى نفذتها وزارة البيئة لرفع الوعى البيئى وزارة البيئة
كتبت أسماء نصار

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تعمل وزارة البيئة، وبدعم من القيادة السياسية على رفع الوعى البيئى لدى المواطنين، و إتخذت منذ نحو 3 أعوام خطوات هامة لرفع ونشر الوعى البيئى للمواطنين .

وفى التقرير التالى نرصد الإجراءات التى تنفذها الوزارة لرفع الوعى البيئى.


1- بدأت بالعمل على أكثر من آلية لرفع الوعى كان أهمها حملة" اتحضر للأخضر" لنشر الوعى البيئى .
2- أدركت الوزارة أهمية المشاركة المجتمعية فالإعلانات والدراما غير كافية لتغيير السلوك بل لابد من مشاركة الفرد نفسه .
3- دعمت الوزارة المبادرات الشبابية كمبادرات تنظيف نهر النيل وإستغلال المخلفات التى يتم جمعها منه وتدويرها.
4- تتعاون مع وزارة التربية والتعليم لرفع وعى الأطفال بأهمية البيئة .
5- يتم تنفيذ مبادرات ومسابقات للأطفال لإستغلال المخلفات .
6- مردود تلك الأعمال لن يظهر قبل مرور 3 سنوات عندما يدرك الأفراد علاقة البيئة بصحتهم وحياتهم وإنتاجهم .


وزارة البيئة

الوعى البيئى

نهر النيل

المخلفات البيئية

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