اليوم السابع
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تطوير ورصف الطريق الرابع بين المنطقة الصناعية ومحور 30 يونيو ببورسعيد

السبت، 01 مايو 2021 01:31 م
تطوير ورصف الطريق الرابع بين المنطقة الصناعية ومحور 30 يونيو ببورسعيد تطوير الطرق - أرشيفية
بورسعيد - محمد فرج

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أعلن اللواء عادل الغضبان ، محافظ بورسعيد ، اليوم السبت، عن استمرار العمل فى رصف الطريق الرابط بين المنطقة الصناعية ومحور 30 يونيو، يأتى ذلك فى إطار استمرار أعمال رفع الكفاءة والتطوير التى تشهدها مختلف الطرق ببورسعيد ضمن خطة التطوير الشاملة للطرق بالمحافظة بالتوازى مع كافة القطاعات الأخرى. 

وأكد محافظ بورسعيد ، أنه جارى الانتهاء من أعمال الطبقة الأسفلتية الأولى بالطريق الرابط بين المنطقة الصناعية ومحور 30 يونيو، ورفع كفاءة الطريق على أعلى مستوى، وذلك ضمن أعمال التطوير التى تمت بالطرق الداخلية بالمنطقة الصناعية لتيسير الحركة من وإلى المنطقة الصناعية جنوب بورسعيد.

وتشمل الأعمال إعادة رصف الطرق ووضع الطبقة الأسفلتية الأولى، وأوضح محافظ بورسعيد أن منطقة جنوب بورسعيد شهدت مزيد من أعمال تطوير الطرق، خاصة الطرق الواقعة فى مدخل بورسعيد بامتداد محور 30 يونيو ، لتحقيق السيولة المرورية فى حركة السيارات.


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