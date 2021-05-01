اليوم السابع
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خالد صلاح
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تشميع كافيتريا مخالفة ومصادرة 22 شيشة ورفع 33 حالة إشغال بالشرقية

السبت، 01 مايو 2021 01:17 م
تشميع كافيتريا مخالفة ومصادرة 22 شيشة ورفع 33 حالة إشغال بالشرقية غلق المحالات المخالفة بالشرقية
الشرقية - فريق المحافظات

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شنت رئاسة مركز ومدينة الزقازيق حملة موسعة بالاشتراك مع مديرية أمن الشرقية "مساعد مدير الأمن للشرطة المتخصصة - شرطه المرافق - الإدارة العامة للمرور - مباحث المركز -حى أول وثان الزقازيق"، على الكافيتريات والمقاهى.

أسفرت الحملة عن تشميع كافيتريا مخالفة بشارع الأمن الغذائى، وتمت مصادرة 22 شيشة وتحرير محضر بالواقعة، كما تم رفع 33 حالة إشغال متمثلة فى كراسى وترابيزات فضلاُ عن تغريم 8 مواطنين لعدم إرتداء الكمامة الواقية.

كما شنت رئاسة مركز ومدينة منيا القمح ، حمله لرفع الاشغالات المخالفة بالتنسيق مع قسمى الاشغالات والإزالات برئاسة المركز وشرطة المرافق ، حيث شملت الحملة شوارع "سعد زغلول ووجية أباظه وسيد مرعى"، لتحقيق السيولة المرورية بالشوارع الداخلية للمدينة أمام حركة السيارات وعبور المواطنين.

كما قامت رئاسة مدينة القنايات برفع الإعلانات والملصقات غير المرخصة من على الأعمدة بشوارع ومداخل المدينة ومن الطريق العام حفاظاً على الشكل الجمالى والحضارى لشوارع المدينة .

كما قامت رئاسة مركز ومدينة ديرب نجم بحملة مكبرة لرفع اللافتات والإعلانات غير المرخصة من شوارع المدينة ، حيث تم إزالة جميع اللافتات الدعائية بشارع النصر وامتداده وأمام مسجد النصر وشارع 23 يوليو وحتى الساحة الشعبية ، ومن أمام ميدان الشهداء و ميدان العروبة وميدان الزراعة وحتى ميدان الحصان.

كما واصلت رئاسة حى أول حملاتها اليومية لتحقيق الانضباط ورفع الإشغالات بنطاق الحى بالإشتراك مع شرطة المرافق لرفع الإشغالات بشارع النقراشى وأمام القصر الأبيض ونفق المشاة بالمحطة وميدان عرابى وميدان التحرير وشارع البوسطة وشارع مولد النبى والحلقة وكوبرى أبو عميره وشارع فاروق وأمام مدارس الفاروق وتم تطبيق القانون دون تهاون مع المخالفين.

وذلك تنفيذاً لتعليمات الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، لرؤساء المراكز والمدن والأحياء بتكثيف الحملات اليومية لمتابعه تطبيق الإجراءات الإحترازية والوقائية لتقليل الإصابة بفيروس كورونا ، فضلاً عن رفع الإشغالات المخالفة على حرم الطريق بالميادين والشوارع الرئيسية والمرور على المقاهى والكافتريات للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لتقليل الإصابة بفيروس كورونا، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.


الشرقية

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شرطة المرافق بالشرقية

حى اول الزقازيق

غرامات عدام ارتداء الكمامة

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