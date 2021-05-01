اليوم السابع
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تخفيض 25% على رسوم طلاب الدراسات العليا من أزواج العاملين بجامعة بنى سويف

السبت، 01 مايو 2021 12:25 م
تخفيض 25% على رسوم طلاب الدراسات العليا من أزواج العاملين بجامعة بنى سويف الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بنى سويف
بنى سويف - هانى فتحى

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أعلن الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بنى سويف، عن موافقة مجلس الجامعة بجلسته رقم 195 على تخفيض الرسوم الخاصة لطلاب الدراسات العليا من أزواج العاملين بالجامعة بنسبة 25% ، ذلك بحضور نواب رئيس الجامعة ، وعمداء الكليات، وأعضاء المجلس. 

وأشار الدكتور منصور حسن ، أن الجامعة تضع مصلحة العاملين فى مقدمة أولوياتها ، حيث سبق ووافق مجلس الجامعة على منح طلاب الدراسات العليا من العاملين بالجامعة تخفيض بنسبة 50 %، وأبنائهم 25% ومن هنا جاء القرار بمنح الأزواج ذلك التخفيض مراعاة للظروف المعيشية وتيسيرا عليهم وعلى أسرهم ، وتحفيزاً لهم على بذل مزيد من الجهد بما يعود بالنفع على سير العمل بالجامعة والارتقاء به.


بنى سويف

جامعة بنى سويف

رئيس جامعة بنى سويف

تخفيض رسوم الدراسات العليا

تخفيض الرسوم لطلاب الدراسات العليا من ازواج العاملين

ازواج العاملين بجامعة بنى سويف

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