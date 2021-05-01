تخفيض 25% على رسوم طلاب الدراسات العليا من أزواج العاملين بجامعة بنى سويف

بنى سويف - هانى فتحى

أعلن الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بنى سويف، عن موافقة مجلس الجامعة بجلسته رقم 195 على تخفيض الرسوم الخاصة لطلاب الدراسات العليا من أزواج العاملين بالجامعة بنسبة 25% ، ذلك بحضور نواب رئيس الجامعة ، وعمداء الكليات، وأعضاء المجلس.

وأشار الدكتور منصور حسن ، أن الجامعة تضع مصلحة العاملين فى مقدمة أولوياتها ، حيث سبق ووافق مجلس الجامعة على منح طلاب الدراسات العليا من العاملين بالجامعة تخفيض بنسبة 50 %، وأبنائهم 25% ومن هنا جاء القرار بمنح الأزواج ذلك التخفيض مراعاة للظروف المعيشية وتيسيرا عليهم وعلى أسرهم ، وتحفيزاً لهم على بذل مزيد من الجهد بما يعود بالنفع على سير العمل بالجامعة والارتقاء به.