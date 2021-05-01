تحرير 36 محضرا لعدم ارتداء الكمامة وغلق وتشميع 3 مقاهى وورشتين بدمياط

دمياط - معتز الشربينى

تابعت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط ، أعمال الحملات التى نفذتها الوحدات المحلية بدمياط وكفر سعد وفارسكور وعزبة البرج لمتابعة تطبيق الإجراءات الإحترازية والوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا، وكذا مواعيد الفتح والغلق وكافة القرارات التى أعلنتها الدولة فى هذا الخصوص.

وأسفرت تلك الحملات المُنفذة أمس التى استهدفت المرور على المطاعم والكافيتريات والمقاهى والمنشآت التجارية ومواقف سيارات الأجرة والنقل الجماعى ، عن تحرير 36 محضرا لعدم إرتداء الكمامة الواقية وغلق وتشميع 3 مقاهى بدمياط لعدم الالتزام بالإجراءات الإحترازية وتقديم شيشه للمواطنين، بالإضافة إلى غلق ورشتين بالناصرية والحورانى بمركز فارسكور لعدم الالتزام بمواعيد الغلق.