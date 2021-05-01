اليوم السابع
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تحرير 25 مخالفة فورية لعدم الالتزام بارتداء الكمامات الواقية في المنيا.. صور

السبت، 01 مايو 2021 07:30 م
تحرير 25 مخالفة فورية لعدم الالتزام بارتداء الكمامات الواقية في المنيا.. صور متابعة تطبيق الاجراءات الوقائية والاحترازية بعدد من المراكز
المنيا - حسن عبد الغفار

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كلف اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، المهندس محمد النجار السكرتير العام للمحافظة، بمتابعة مدى الالتزام التام بتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية بعدد من مراكز شمال المحافظة، وذلك بهدف منع انتشار العدوى بفيروس كورونا المستجد وللحفاظ على سلامة وصحة المواطنين.

من جانبه، قاد السكرتير العام للمحافظة، حملات للمتابعة الميدانية بعدد من مراكز شمال المحافظة، حيث أجرى جولة تفقدية على عدد من وسائل النقل العام ومواقف السيارات والمطاعم والمقاهي والمحال التجارية، وذلك للتأكد من ارتداء المواطنين الكمامات الواقية، والحفاظ على مسافات التباعد بين المواطنين ومدى التزام المطاعم والمقاهي والكافتيريات بنسب الاستيعاب المحددة.

وخلال الجولة، تم تحرير 25 مخالفة لعدم الالتزام بارتداء الكمامات الواقية من قبل المواطنين، ضمن خطة الدولة لاتخاذ كافة التدابير اللازمة للحد من انتشار العدوى بفيروس كورونا المستجد.

وأكد " النجار" على ضرورة الالتزام التام بتطبيق التعليمات الصادرة عن رئيس مجلس الوزراء ووزير التنمية المحلية، بشأن تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد، وأضاف أن اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا وجه بالتعامل بكل حزم مع المخالفين من خلال سحب التراخيص في حال عدم التزام السائقين بارتداء الكمامات، أو في حال السماح للمواطنين بالركوب دون ارتدائها مع تطبيق الغرامة المقررة في حالة عدم ارتدائها، مناشداً المواطنين بالحفاظ على مسافات التباعد والابتعاد عن الاماكن المزدحمة.

متابعة تطبيق الاجراءات الوقائية والاحترازية بعدد من المراكز (2)
متابعة تطبيق الاجراءات الوقائية والاحترازية بعدد من المراكز (2)

 

متابعة تطبيق الاجراءات الوقائية والاحترازية بعدد من المراكز (3)
متابعة تطبيق الاجراءات الوقائية والاحترازية بعدد من المراكز (3)

 

متابعة تطبيق الاجراءات الوقائية والاحترازية بعدد من المراكز (4)
متابعة تطبيق الاجراءات الوقائية والاحترازية بعدد من المراكز (4)

 

متابعة تطبيق الاجراءات الوقائية والاحترازية بعدد من المراكز (5)
متابعة تطبيق الاجراءات الوقائية والاحترازية بعدد من المراكز (5)

 

متابعة تطبيق الاجراءات الوقائية والاحترازية بعدد من المراكز (6)
متابعة تطبيق الاجراءات الوقائية والاحترازية بعدد من المراكز (6)

 

متابعة تطبيق الاجراءات الوقائية والاحترازية بعدد من المراكز (7)
متابعة تطبيق الاجراءات الوقائية والاحترازية بعدد من المراكز (7)

 

متابعة تطبيق الاجراءات الوقائية والاحترازية بعدد من المراكز (8)
متابعة تطبيق الاجراءات الوقائية والاحترازية بعدد من المراكز (8)

 

متابعة تطبيق الاجراءات الوقائية والاحترازية بعدد من المراكز (9)
متابعة تطبيق الاجراءات الوقائية والاحترازية بعدد من المراكز (9)

 


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فيروس كورونا

اخبار المنيا

ارتداء الكمامات

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