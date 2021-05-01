تجديد حبس ربة منزل متهمة بقتل ابنتها بإلقائها من الطابق الخامس بأكتوبر

كتب أحمد الجعفرى

جدد قاضى المعارضات بمحكمة 6 أكتوبر حبس ربة منزل تحمل جنسية دولة إفريقية، لاتهامها بإلقاء ابنتها الرضيعة من نافذة شقتها، مما أسفر مصرعها انتقاما من طليقها 15 يومًا على ذمة التحقيقات.

كما أمرت جهات التحقيق بعرض المتهمة على مستشفى الأمراض النفسية لتوقيع الكشف عليها، وبيان حقيقة معاناتها من مرض نفسي من عدمه.

تلقت غرفة النجدة بالجيزة بلاغا يفيد سقوط طفلة رضيعة من نافذة شقة بمدينة 6 أكتوبر، مما أسفر عن مصرعها.

بإجراء التحريات تبين أن والدتها تحمل جنسية دولة إفريقية، القتها من النافذة انتقاما من طليقها بسبب انفصاله عنها، وتم ضبط المتهمة، وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.