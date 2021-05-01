اليوم السابع
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السبت، 01 مايو 2021 10:34 ص
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بايدن يتبنى "دبلوماسية واقعية" مع كوريا الشمالية.. ABC نيوز: تختلف عن أسلافه

السبت، 01 مايو 2021 10:34 ص
بايدن يتبنى "دبلوماسية واقعية" مع كوريا الشمالية.. ABC نيوز: تختلف عن أسلافه جو بايدن - الرئيس الأمريكى
كتبت ـ رباب فتحى

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قالت شبكة "إيه بى سى نيوز" الأمريكية، إنه بعد شهور من المحادثات المغلقة ، أكملت إدارة الرئيس الأمريكى جو بايدن مراجعتها لسياسة كوريا الشمالية ، ورسمت مسارًا للمضي قدمًا يرفض مواقف أسلافه كل من، دونالد ترامب وباراك أوباما بشأن الدولة المسلحة نوويًا.

 

وأعلن البيت الأبيض الجمعة، أن بايدن يؤيّد انتهاج مقاربة دبلوماسية "واقعية" إزاء كوريا الشمالية.

 

وأضافت الشبكة، أن المراجعة كانت متوقعة للغاية ، خاصة بين حلفاء الولايات المتحدة اليابان وكوريا الجنوبية ، مع توسع التهديد من برامج الصواريخ النووية والبالستية لكوريا الشمالية.

 

وأوضحت، أن كيم جونج أون ، زعيم الكورى الشمالى اختبر بايدن مرة واحدة بإطلاق صاروخين باليستيين قصيري المدى وحث الولايات المتحدة على التخلي عن مساعيها لنزع السلاح النووي.

 

لكن البيت الأبيض قال يوم الجمعة، إن "هدفه يظل إخلاء شبه الجزيرة الكورية من الأسلحة النووية بشكل كامل ، مع إدراك واضح أن جهود الإدارات الأربع الماضية لم تحقق هذا الهدف".

 

وأوضحت الشبكة، أن التصريح لا يشمل دونالد ترامب الرئيس السابق فقط ، ولكن أيضًا باراك أوباما ، رئيس بايدن القديم. ورغم أن دبلوماسية ترامب الشخصية مع كيم كانت محاولة غير مسبوقة لإقناع الرجل القوي بالتخلي عن ترسانته النووية ، إلا أنها انتهت بالفشل وواجهت انتقادات شديدة من بايدن خلال الحملة الرئاسية لعام 2020.

 

ومع ذلك ، أكدت السياسة الجديدة أيضًا أن بايدن لن "يعتمد على الصبر الاستراتيجي" ، وهو المصطلح الذي حدد نهج عهد أوباما المتمثل في الأمل في أن تؤدي عقوبات الولايات المتحدة والأمم المتحدة في النهاية إلى النجاح  مع حكومة كوريا الشمالية.

 

وفي حين أن إدارة بايدن لم تقدم تفاصيل كاملة ، قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي يوم الجمعة، إنهم سينشرون "نهجًا عمليًا واقعيا مفتوحًا لاستكشاف الدبلوماسية مع كوريا الشمالية وإحراز تقدم عملي يزيد من أمن الولايات المتحدة وحلفاؤنا وقواتهم المنتشرة ".

 

 


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سياسة بايدن لكوريا الشمالية

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البيت الابيض

جين ساكي

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