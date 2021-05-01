وذكر المركز الوطني للقيادة والتشغيل المعني بالسيطرة على فيروس كورونا بباكستان - في بيان إرشادي أوردته شبكة "جيو نيوز" الباكستانية اليوم /السبت/ - أنه "وسط تفش مرتفع للمرض في أجزاء مختلفة من العالم، إلى جانب الوضع الحالي للمرض في البلاد مع قلق شديد متناظر بشأن نظام الرعاية الحرج، فإن باكستان قد قررت خض السفر الجوي الدولي بصورة كبيرة الوافد للبلاد خلال الفترة بين 5 إلى 20 مايو الجاري".



وأضاف المركز أنه سيتم مراجعة القرار في الـ18 من شهر مايو الجاري، موضحا أنه سيتم نقل الحالات الإيجابية للفيروس إلى مرفق للخضوع لحجر صحي لمدة 10 أيام، وسيتم إجراء تكرار لاختبار (بي سي آر) خلال اليوم الثامن من فترة العزل.\



وأشار البيان إلى أنه في حال وجود نتيجة سلبية سيُسمح للمسافر بالذهاب إلى منزله، أما في حال وجود نتيجة إيجابية، سيخضع المسافر لفترة حجر صحي إضافية أو سيتم نقله إلى المستشفى، وفقًا لنصيحة السلطات الصحية.



وكانت باكستان قد أعلنت في وقت سابق اليوم تسجيل 4 آلاف و696 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليرتفع بذلك إجمالي حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس إلى 825 ألفا و519 حالة.



كما سجلت البلاد في نفس الفترة 146 وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس في البلاد؛ ليرتفع بذلك إجمالي الوفيات إلى 17 ألفا و957 حالة وفاة.