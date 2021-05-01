اليوم السابع
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انتظام عمل نوبتجيات الأطباء والتمريض بمستشفيات قنا خلال شم النسيم.. صور

السبت، 01 مايو 2021 08:30 م
انتظام عمل نوبتجيات الأطباء والتمريض بمستشفيات قنا خلال شم النسيم.. صور المرور اليومى على مستشفيات العزل
قنا_ صابر سعيد

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أكد اللواء أشرف الداودى محافظ قنا، أنه تم رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع المستشفيات العامة والمركزية علي مستوي المحافظة ،في إطار الإستعداد لأعياد شم النسيم .
 
وأضاف "الداودى" ، أنه تم وقف جميع الإجازات خلال تلك الفترة، وانتظام عمل نوبتجيات الأطباء والتمريض بمستشفيات الصدر والحميات، وتشكيل غرف إدارة أزمات وفرق طوارئ بالمستشفيات الحكومية ،  والتأكد من زيادة عدد أطباء الطوارئ والإستقبال والعناية المركزة والتأكد من توافر الأدوية  والاكسجين ، مشيرا إلي أن اللجنة المكلفة بالمرور اليومى على مستشفيات العزل لم ترصد أي  عجز فى المستلزمات الطبية والأدوية واسطوانات الاكسجين ، مؤكدا على إلتزام مستشفيات العزل بإستقبال حالات الإشتباه والإصابة بفيروس كورونا المستجد على مدار اليوم وتقديم كافة الخدمات الطبية لهم حتى تمام شفائهم هذا بالإضافة إلي أن مديرية الصحة بقنا كلفت عدد من الأطباء والممرضين بمتابعة بعض حالات العزل المنزلى والإطمئنان على مراحل تقدم شفائهم . 
 
وناشد محافظ قنا المواطنين بضرورة الإلتزام بإرتداء الكمامات في الأماكن المزدحمة والمغلقة كما شدد على رؤساء الوحدات المحلية  بإستمرار شن الحملات اليومية على المقاهى ومنع اقامة سرادقات العزاء والأفراح لخفض معدلات الإصابة بالفيروس .
 
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المرور اليومى على مستشفيات العزل (1)
 

المرور اليومى على مستشفيات العزل (2)
 

المرور اليومى على مستشفيات العزل (3)
 

المرور اليومى على مستشفيات العزل (4)
 

المرور اليومى على مستشفيات العزل (5)
 

المرور اليومى على مستشفيات العزل (6)
 

المرور اليومى على مستشفيات العزل (7)
 

المرور اليومى على مستشفيات العزل (8)
 
 

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