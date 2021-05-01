انتظام صرف معاشات مايو من ماكينات الصرف الآلى

كتب مدحت وهبة

تتابع غرفة عمليات وزارة التضامن الاجتماعى صرف معاشات مايو من بنك ناصر الاجتماعى عن طريق عبر ماكينات الصرف الآلى ومنافذ الدفع الإلكترونى، حيث أشارت إلى انتظام الصرف اليوم السبت .

كانت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى ورئيس مجلس ادارة بنك ناصر الاجتماعى، وجهت ببدء صرف كافة معاشات مايو للعملاء اعتبارا من اليوم السبت عبر ماكينات الصرف الآلى ومنافذ الدفع الإلكتروني.

وتم الاتفاق مع إحدى شركات الدفع الإلكتروني، على تخفيض عمولات السحب من الشركة بمناسبة شهر رمضان والاجازات، وذلك للتيسير على العملاء، مضيفا أنه تم أيضا تفعيل خدمة صرف النفقة عبر منافذ "الدفع الإلكتروني" بهدف التيسير على العملاء من مستحقى النفقة.

يذكر أن محمد عشماوى نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لبنك ناصر الاجتماعى، أكد فى وقت سابق، أنه تم إصدار تعليمات لجميع مديرى وموظفى الفروع، بتغذية ماكينات الصراف الآلى بحدودها القصوى من النقدية باستمرار، مشددا على أن البنك يضع التحول الرقمى والشمول المالى فى مقدمة أولوياته وسياساته مع إطلاق الحكومة المصرية استراتيجية التنمية المستدامة "رؤية مصر 2030" بهدف مواكبة التطور التكنولوجى فى تقديم الخدمات المصرفية للعملاء لتحقيق الشمول المالى وضمان حصول العملاء على مستحقاتهم بشكل أسرع.