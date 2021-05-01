اليوم السابع
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النيابة تطلب تقرير الطب الشرعى لسيدة عثر عليها مقتولة داخل منزلها بالهرم

السبت، 01 مايو 2021 02:00 ص
النيابة تطلب تقرير الطب الشرعى لسيدة عثر عليها مقتولة داخل منزلها بالهرم جثة _ أرشيفية
كتب أحمد الجعفرى

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طلبت النيابة العامة بجنوب الجيزة، تقرير الصفة التشريحية الخاص بتشريح جثة ربة منزل عثر عليها مقتولة داخل منزلها بالهرم، للوقوف على ظروف وملابسات مقتلها.

ويكثف رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، إجراء التحريات لكشف ملابسات العثور على جثة المجنى عليها، واشتبه رجال المباحث في زوجها، وجارٍ إجراء التحريات لكشف غموض الحادث.

تلقى قسم شرطة الهرم بلاغا يفيد العثور على جثة ربة منزل داخل مسكنها مصابة بجرح بجسدها.

وانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة لإجراء التحريات، وتم الاستماع لأقوال زوجها، وبيان حقيقة سقوطها على لوح زجاجي واصابتها، ام وجود شبهة جنائية والاشتباه في زوجها.

تم الاستماع لأقوال الزوج، وجارٍ تكثيف التحريات لكشف ملابسات الحادث، وباشرت النيابة التحقيق.


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