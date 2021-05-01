الليالي الوترية في رمضان تحروا فيها ليلة القدر.. إنفوجراف

نشرت دار الإفتاء المصرية عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، الليالى الوترية في العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك، قائلة :" الليالي الوترية في رمضان.. تحروا فيها ليلة القدر".. وهى كالتالى..
الليالى الوترية فى رمضان
مشاركة
نشرت دار الإفتاء المصرية عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، الليالى الوترية في العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك، قائلة :" الليالي الوترية في رمضان.. تحروا فيها ليلة القدر".. وهى كالتالى..
مشاركة
الموضوعات المتعلقة
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة