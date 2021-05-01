اليوم السابع
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خالد صلاح
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الليالي الوترية في رمضان تحروا فيها ليلة القدر.. إنفوجراف

السبت، 01 مايو 2021 11:54 م
الليالي الوترية في رمضان تحروا فيها ليلة القدر.. إنفوجراف الليالى الوترية فى رمضان

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نشرت دار الإفتاء المصرية عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، الليالى الوترية في العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك، قائلة :" الليالي الوترية في رمضان.. تحروا فيها ليلة القدر".. وهى كالتالى..

الليالى الوترية فى رمضان
الليالى الوترية فى رمضان

 


الليالى الوترية فى رمضان

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الليالى الوترية

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