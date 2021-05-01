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الكهرباء: جارٍ الانتهاء من دراسة الربط الكهربائى مع العراق عن طريق الأردن

السبت، 01 مايو 2021 09:00 ص
الكهرباء: جارٍ الانتهاء من دراسة الربط الكهربائى مع العراق عن طريق الأردن شبكات كهرباء - أرشيفية
كتبت رحمة رمضان

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أكد الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن هناك فوائد عديدة لمشروعات الربط الكهربائى بين الدول أن من بينها الفوائد الفنية والاقتصادية والبيئية والاجتماعية والسياسية والقانونية، موضحا أن من هذا المنطلق تعمل مصر بقوة فى اتجاه تعزيز مشروعات الربط الكهربائى والذى يلعب دوراً هاماً فى تعزيز أمن الطاقة وزيادة استخدام الطاقة المتجددة على المدى المتوسط والطويل.

وأوضح شاكر فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن مصر ترتبط  كهربائيا مع دول الجوار شرقاً (مع الأردن) وغربا (مع ليبيا)، وجنوبا (مع السودان) ويجرى العمل حاليا على دراسة رفع قدرات الربط الكهربائى مع دول المشرق والمغرب العربى، وجارٍ حالياً الانتهاء من دراسة الربط الكهربائى مع العراق عن طريق الأردن، بالإضافة إلى مشروع الربط الجارى تنفيذه مع المملكة العربية السعودية ومن خلاله سيتم ربط مصر بدول الخليج وآسيا.

ويرى شاكر، أن الربط الكهربائى بين قارتى إفريقيا وأوروبا سوف يعمل على استيعاب الطاقات الكهربائية الضخمة التى سيتم إنتاجها من مصادر الطاقات المتجددة فى إفريقيا، لذلك تحرص مصر على دعم جهود الدول الإفريقية للنفاذ للطاقة النظيفة من المصادر المتجددة خاصةً فى ظل ما تتمتع به الكثير من الدول الإفريقية من العديد من مصادر الطاقة المتجددة غير المستغلة، ومن المنتظر أن تكون مصر أحد المحاور الأساسية لنقل الطاقة الكهربائية النظيفة إلى أوروبا.


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