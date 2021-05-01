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الكنيسة الأسقفية توفر ترجمة فورية بلغة الإشارة وتخصص ركنًا للصم بقداس العيد‎

السبت، 01 مايو 2021 10:32 م
الكنيسة الأسقفية توفر ترجمة فورية بلغة الإشارة وتخصص ركنًا للصم بقداس العيد‎ الكنيسة الأسقفية توفر ترجمة فورية بلغة الإشارة
كتب: محمد الأحمدى

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وفرت الكنيسة الأسقفية الإنجليكانية خدمة الترجمة الفورية للغة الإشارة وخصصت ركنًا للصم وضعاف السمع داخل كاتدرائية جميع القديسين بالزمالك التي يترأس فيها الدكتور منير حنا رئيس أساقفة الكنيسة صلوات عيد القيامة المجيد. 
 
 
 
وذكرت الكنيسة الأسقفية أن تلك الخدمة يقدمها رامز بخيت    خادم الصم بكنيسة مصر القديمة الأسقفية التي تعتبر أول الكنائس في مصرالمعنية بخدمة الصم  وضعاف السمع. 
 
 
 
وكانت الكنيسة الأسقفية قد بدأت قداس عيد القيامة بكاتدرائية جميع القديسين بالزمالك باللغتين العربية والإنجليزية لخدمة رعاياهاالأجانب. 
 
 
 
الكنيسة الأسقفية توفر ترجمة فورية بلغة الإشارة (2)
الكنيسة الأسقفية توفر ترجمة فورية بلغة الإشارة 

الكنيسة الأسقفية توفر ترجمة فورية بلغة الإشارة (3)
الكنيسة الأسقفية توفر ترجمة فورية بلغة الإشارة 

الكنيسة الأسقفية توفر ترجمة فورية بلغة الإشارة (1)
الكنيسة الأسقفية توفر ترجمة فورية بلغة الإشارة 

 


الكنيسة الاسقفيه

عيد القيامه

اسبوع الآلالام

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