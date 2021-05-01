اليوم السابع
Ads
السبت، 01 مايو 2021 02:48 ص
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

الكنيسة الأسقفية تنشر رسالة أمل وحب بمناسبة عيد القيامة.. فيديو

السبت، 01 مايو 2021 02:20 ص
الكنيسة الأسقفية تنشر رسالة أمل وحب بمناسبة عيد القيامة.. فيديو المطران منير حنا
كتب: محمد الأحمدى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلنت الكنيسة الأسقفية عن رسالة عيد القيامة، حيث أكدت أنها تحتفل هذا العام بعيد القيامة فى ظروف صعبة بسبب الوباء الذى يجتاح العالم وتسبب فى فقدان الملايين من البشر، موضحه أنها تتألم مع كل الأسر التى فقدت أحبائها من جراء هذا الوباء.

وأضافت في بيان لها أنها تطلب من الله القدير أن يملأ بعزائه وسلامه قلوب كل الحزانى ويمد يده بالشفاء  لكل المرضى ونتوسل إليه أن يتدخل ويوقف هذا الوباء. ونصلى من أجل كل هؤلاء الجنود المجهولين فى المستشفيات والمراكز الصحية الذين يعملون ليلاً ونهارًا فى رعاية المرضى.

وأورد بيان الكنيسة كلمات بطرس وهو يقول "وَنَحْنُ شُهُودٌ بِكُلِّ مَا فَعَلَ فِي كُورَةِ الْيَهُودِيَّةِ وَفِي أُورُشَلِيمَ. الَّذِي أَيْضًا قَتَلُوهُ مُعَلِّقِينَ إِيَّاهُ عَلَى خَشَبَةٍهذَا أَقَامَهُ اللهُ فِي الْيَوْمِ الثَّالِثِ، وَأَعْطَى أَنْ يَصِيرَ ظَاهِرًا، لَيْسَ لِجَمِيعِ الشَّعْبِ، بَلْ لِشُهُودٍ سَبَقَ اللهُ فَانْتَخَبَهُمْ. لَنَا نَحْنُ الَّذِينَ أَكَلْنَا وَشَرِبْنَا مَعَهُ بَعْدَ قِيَامَتِهِ مِنَ الأَمْوَاتِ." 

 ويؤكد فى قوله "نحن الذين أكلنا وشربنا معه بعد قيامته من الأموات" والقديس بولس (شاول) الذى كان يضطهد كل من يؤمن بالمسيح شهد بقصة مقابلته مع المسيح المقام عدة مرات فى سفر أعمال الرسل، كما لم تخلو رسائله من الشهادة لقيامة المسيح. وعندما نقرأ الأناجيل الأربعة ندرك أن الرسل الذين كتبوا الأناجيل يذكرون قصة موت المسيح وقيامته وظهوره لهم جميعاً، لكن الدليل الأقوى هو استشهاد الرسل والآلاف من المسيحيين الأوائل بسبب إيمانهم بالمسيح الذى قام من بين الأموات وأرسلهم ليشهدوا إلى العالم أجمع، وأيضاً إيمانهم بأن المسيح الذى قام هو حى وسوف يأتى ثانية.

وأوضحت الكنيسة أن قصة القيامة كما رواها القديس يوحنا تذكر لنا أنه فى مساء اليوم الذى قام فيه المسيح ظهر للتلاميذ كما هو مكتوب "وَلَمَّا كَانَتْ عَشِيَّةُ ذلِكَ الْيَوْمِ، وَهُوَ أَوَّلُ الأُسْبُوعِ، وَكَانَتِ الأَبْوَابُ مُغَلَّقَةً حَيْثُ كَانَ التَّلاَمِيذُ مُجْتَمِعِينَ لِسَبَبِ الْخَوْفِ مِنَ الْيَهُودِ، جَاءَ يَسُوعُ وَوَقَفَ فِي الْوَسْطِ، وَقَالَ لَهُمْ: «سَلاَمٌ لَكُمْ!» وَلَمَّا قَالَ هذَا أَرَاهُمْ يَدَيْهِ وَجَنْبَهُ، فَفَرِحَ التَّلاَمِيذُ إِذْ رَأَوْا الرَّبَّفَقَالَ لَهُمْ يَسُوعُ أَيْضًا: «سَلاَمٌ لَكُمْ! كَمَا أَرْسَلَنِي الآبُ أُرْسِلُكُمْ أَنَا. وَلَمَّا قَالَ هذَا نَفَخَ وَقَالَ لَهُمُ: «اقْبَلُوا الرُّوحَ الْقُدُسَ"

وأختتم البيان أن قيامة المسيح من الأموات تعطى الأمل والرجاء لأن الموت ليس له الكلمة الأخيرة علينا لأننا نؤمن بالقيامة والحياة الأبدية.

 


الكنيسه الاسقفيه

عيد القيامه

عيد الفصح

جمعه الآلام

خميس العهد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

رئيس "الأسقفية" يترأس صلوات الجمعة العظيمة بكاتدرائية جميع القديسين بالزمالك.. صور

الجمعة، 30 أبريل 2021 01:28 م

رئيس الكنيسة الأسقفية: المسيح لم يكن ضحية عنف الرومان بل ذبيحة للمحبة

الخميس، 29 أبريل 2021 08:08 م

خميس العهد.. رئيس الكنيسة الأسقفية يترأس قداس تجديد العهود بكاتدرائية القديسين

الخميس، 29 أبريل 2021 11:34 ص

الأسقفية تكرم طبيبا كنديا تطوع 7 سنوات فى تدريب أطباء بمستشفى هرمل بمنوف

الأربعاء، 28 أبريل 2021 02:40 م

تعرف على ترتيبات الكنيسة الأسقفية استعدادًا لعيد القيامة المجيد

الثلاثاء، 27 أبريل 2021 09:00 ص


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة