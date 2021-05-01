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الكنيسة: إصابة بعض المشاركين فى إطفاء حريق كنيسة العمرانية باختناق

السبت، 01 مايو 2021 12:23 ص
الكنيسة: إصابة بعض المشاركين فى إطفاء حريق كنيسة العمرانية باختناق حريق الكنيسة
كتب: محمد الأحمدى

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أعلنت الكنيسة الأرثوذكسية نشوب نشوب حريق في كنيسة رئيس الملائكة سوريال والشهيد مارمينا بالعمرانية، وذلك في تمام الساعة التاسعة مساءًا بعد الانتهاء من صلوات الجمعة العظيمة.

وتم إبلاغ الأجهزة المعنية وقاموا بإرسال سيارات الإطفاء وقام أهالي المنطقة بمساعدة رجال الإطفاء للسيطرة على الحريق.

وأسفر الحريق عن بعض حالات الاختناق بين من شاركوا في الإطفاء وتم نقلهم إلى المستشفى، ولكن النيران التهمت كافة محتويات الكنيسة في الأربعة طوابق.

وتقوم الأجهزة المعنية بالفحص للوقوف على أسباب الحريق.



 


الكنيسه الارثوذكسية

البابا تواضروس

حريق مارمينا

حريق كنيسه مارمينا

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