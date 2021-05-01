اليوم السابع
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الكاتدرائية الأسقفية بالزمالك تتزين بالأضواء احتفالا بعيد القيامة المجيد‎.. صور

السبت، 01 مايو 2021 09:12 م
الكاتدرائية الأسقفية بالزمالك تتزين بالأضواء احتفالا بعيد القيامة المجيد‎.. صور الكاتدرائية تتزين بالأضواء احتفالا بعيد القيامة المجيد‎
كتب: محمد الأحمدى

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تزينت كاتدرائية جميع القديسين الأسقفية بالزمالك بالأضواء احتفالا بعيد القيامة المجيد قبل ساعات من بدء قداس العيد، الذي يترأسه الدكتور منير حنا رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأنجليكانية وذلك باللغتين العربية والإنجليزية لخدمة المصريين والأجانب. 
 
ومن المنتظر أن تبدأ صلوات قداس عيد القيامة المجيد في التاسعة مساء اليوم، بعد أن تدق أجراس الكاتدرائية لتعلن بدء الصلوات.  
 
جدير بالذكر أن إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية هو الإقليم الـ41 لهذه الكنيسة حول العالم ويضم تحت رئاسته 10 دول في مصر وشمالإفريقيا ويخضع لرئاسة رئيس أساقفة كانتربري ويتبع اتحاد الكنائس الانجليكانية في العالم.
 
وفي مصر بدأت خدمة الكنيسة الأسقفية عام 1815 ثم تأسست أول كنيسة أسقفية في الأسكندرية 1839 عندما منح “محمد علي باشا” والي مصر، قطعة أرض في ميدان المنشية بالإسكندرية لإقامة كنيسة القديس”مرقس” الأسقفية.
 
 
الكاتدرائية تتزين بالأضواء احتفالا بعيد القيامة المجيد‎
الكاتدرائية تتزين بالأضواء احتفالا بعيد القيامة المجيد‎

 

الكاتدرائية تتزين احتفالا بعيد القيامة المجيد‎
الكاتدرائية تتزين احتفالا بعيد القيامة المجيد‎

 


الكنيسه الاسقفيه

البابا تواضروس

عيد القيامه

سبت النور

اسبوع الآلام

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