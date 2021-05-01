القوات المسلحة تطهر وتعقم عدد من الكنائس بمناسبة عيد القيامة.. فيديو

كتب زكى القاضى

انطلاقا من الدور الفعال الذى تقوم به القوات المسلحة فى مساندة كافة أجهزة الدولة ومؤسساتها لمجابهة خطر انتشار فيروس كورونا، وفى إطار مشاركة القوات المسلحة الاخوة المسيحيين الاحتفال بعيد القيامة المجيد، أصدرت القيادة العامة للقوات المسلحة أوامرها لإداراتها التخصصية، بدفع عربات التعقيم المتحركة والتطهير الثقيلة وأطقم التطهير المحمولة، لاجراء التعقيم والتطهير اللازم للعديد من دور العبادة التى تشهد اقبالا كثيفا من المواطنين عليها خلال عيد القيامة المجيد.

وتم تنفيذ عمليات التعقيم والتطهير الوقائى للكاتدرائية المرقسية بالعباسية وما تضمه من قاعات ملحقة، وكذلك كنيسة العذراء بالزيتون، وكنيسة مارمرقس بشبرا، بالاضافة لعمليات التعقيم والتطهير بكنيسة البازليك بمصر الجديدة، والكنيسة الإنجيلية بشارع بيروت، وذلك للحفاظ على أرواح المواطنين المترددين على هذه الكنائس.

تأتى تلك الجهود التى تقوم بها القوات المسلحة انطلاقا من مسئوليتها الوطنية ولمعاونة أجهزة الدولة المختلفة لمجابهة خطر إنتشار فيروس كورونا خاصة فى فترات الأعياد والمناسبات القومية المختلفة التى تشهد تجمعات كبيرة من المواطنيين.