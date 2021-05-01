العثور على ملابس ومتعلقات غريق البدرشين كشفت هويته وأسرته لا تشتبه جنائيا

كتب بهجت أبو ضيف

توصل ضباط الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إلى هوية شاب غرق فى نهر النيل بالبدرشين، بعدما تم العثور على ملابسه ومتعلقاته بجوار الشاطئ والتى تضمنت أوراقا ثبوتية تفيد بهويته، فيما توصلت التحريات إلى أن الضحية قرر السباحة بصحبة عدد من الأشخاص بسبب ارتفاع درجة الحرارة، ولقى مصرعه لعدم إجادته السباحة.

ونجحت الشرطة فى انتشال الجثة وقررت التحريات الأولية عدم وجود شبهة جنائية.

واستمع رجال المباحث بمركز شرطة البدرشين، لأقوال أفراد من أسرة الشاب، ولم يشتبهوا في وفاته جنائيا، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

تلقى مركز شرطة البدرشين، بلاغا بغرق أحد الأشخاص بنهر النيل في البدرشين، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتم انتشال جثة الضحية، وحرروا محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.