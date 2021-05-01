الصين تطلق بنجاح قمرا اصطناعيا للاستشعار عن بعد

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أطلقت الصين قمرا صناعيا جديدا للاستشعار عن بعد إلى الفضاء، وذلك من مركز جيوتشيوان لإطلاق الأقمار الصناعية في شمال غربي الصين.



وذكر مركز الإطلاق، في بيان اليوم السبت، أن القمر الصناعي "ياوقان -34" أطلق مساء أمس (بتوقيت بكين) على متن صاروخ من طراز "لونج مارش -4 سي"، ودخل بنجاح في مداره المخطط.



ولفت البيان، إلى أنه سيتم استخدام القمر الصناعي للاستشعار البصري عن بعد لمسح موارد الأرض، والتخطيط الحضري، وتصميم شبكة الطرق، وتقدير غلة المحاصيل، والوقاية من الكوارث والحد منها، كما سيوفر خدمات المعلومات لبناء مبادرة "الحزام والطريق".