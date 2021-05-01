اليوم السابع
Ads
السبت، 01 مايو 2021 02:50 ص
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

الصحة تكشف 5 مخاطر يتعرض لها الأطفال بسبب التدخين

السبت، 01 مايو 2021 02:00 ص
الصحة تكشف 5 مخاطر يتعرض لها الأطفال بسبب التدخين جراف الصحة
كتب وليد عبد السلام

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

كشفت وزارة الصحة والسكان عن 5 مخاطر يتعرض لها الأطفال بسبب تدخين التبع منها الإصابة بسرطان الأطفال بالإضافة إلي إنخفاض النمو البدنى للأطفال.

وقالت وزارة الصحة والسكان إن المخاطر تتضمن الإصابة بالالتهاب الرئوى والتهاب القصبة الهوائية .

وأضافت وزارة الصحة والسكان أن التدخين يزيد من احتمالات حدوث متلازمة موت الرضع المفاجئ والاصابة بأمراض تنفسية مزمنة مثل الربو وعدوى الأذن وانخفاض وظائف الرئة  .

كانت وزارة الصحة والسكان، أكدت أن المدخنون من مرضى القلب والجهاز التنفسى أكثر عرضة للإصابة بالأعراض الشديدة عند الإصابة بفيروس كورونا مطالبة بالإقلاع عن التدخين تماما.
 
وقالت وزارة الصحة والسكان، إن السيجارة تخنق الرئتين وباقى أجهزة الجسم، وتمنع عنها الأكسجين اللازم لنمو وظائفها على النحو السليم، ونصحت بالتوقف الفورى عن التدخين، لافتة إلى أن التدخين يضر رئتيك ويزيد من احتمالية إصابتك بمضاعفات فيروس كورونا وطالبت بالتوقف عنه سريعا .
 
وطالبت وزارة الصحة والسكان، المواطنين بالمحافظة على الصحة، مع الإقلاع عن التدخين، حيث كانت قد حذرت وزارة الصحة والسكان، من مخاطر تعرض غير المدخنين لنواتج احتراق تبغ المدخنين، التى تحولهم لمدمنين سلبيين.
 

unnamed (1)
 


 




 


الصحة

الرئة

التدخين

الاطفال

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

الصحة تكشف 10 إنجازات فى ملف التطعيمات قضت على الأمراض بمصر

الأربعاء، 28 أبريل 2021 03:14 م

وزيرة الصحة: فرق التواصل المجتمعى قدمت التوعية الصحية لـ 163 ألف مواطن بالقرى

الأربعاء، 28 أبريل 2021 01:28 م

"الصحة" تستقبل 900 ألف جرعة من لقاح سينوفارم الصينى خلال أيام على دفعتين.. الطب الوقائى: حصيلة الجرعات المستلمة من الصين 600 ألف.. ويؤكد: الالتزام بإجراءات الوقاية والحصول على التطعيم أبرز طرق الحماية

الأربعاء، 28 أبريل 2021 09:00 ص

الصحة تكشف 6 أطعمة ومشروبات يجب تجنبها أثناء الرضاعة الطبيعية

الأربعاء، 28 أبريل 2021 06:00 ص


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة