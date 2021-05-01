اليوم السابع
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السكة الحديد تواصل أعمال تعقيم القطارات والمحطات لمواجهة فيروس كورونا .. صور

السبت، 01 مايو 2021 12:43 ص
السكة الحديد تواصل أعمال تعقيم القطارات والمحطات لمواجهة فيروس كورونا .. صور أعمال تطهير وتعقيم محطات السكة الحديد
كتب أسامة عبد الحميد

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واصلت هيئة السكك الحديدية اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا، حيث تواصل أعمال تطهير وتعقيم قطارات ومحطات  السكك الحديدية بشكل دوري ومستمر.

كانت هيئة السكة الحديد ناشدت فى وقت سابق الركاب الاستمرار فى ارتداء الكمامات خلال استقلال القطارات للوقاية ضد فيروس كورونا، مؤكدة استمرارها فى تطبيق غرامة قدرها 50 جنيهًا على الركاب المخالفين لقرار ارتداء الكمامات ضمن إجراءات مواجهة فيروس كورونا تنفيذ لقرار رئيس مجلس الوزراء.
 
وطالبت هيئة السكة الحديد عامليها بمنع دخول الركاب للمحطات بدون ارتداء كمامات طبية، مع تغريم المخالف فوريا أو تحرير محضر شرطة ضده، وذلك ضمن إجراءات مواجهة فيروس كورونا .
 
واستمرت هيئة السكة الحديد فى توفير كمامات بشبابيك التذاكر بالمحطات للبيع للجمهور، ضمن الإجراءات الوقائية لمواجهة فيروس كورونا، مع استمرار التنبيه على الركاب بالمحطات بضرورة ارتداء كمامات خلال الدخول للمحطات أو استقلال القطارات.



 

اعمال تطهير القطارات
اعمال تطهير القطارات

 

اعمال تطهير المحطات
اعمال تطهير المحطات

 

 

اعمال تطهير وتعقيم القطارات
اعمال تطهير وتعقيم القطارات

 

 

اعمال تطهير وتعقيم المحطات
اعمال تطهير وتعقيم المحطات

 

 

اعمال تعقيم القطارات
اعمال تعقيم القطارات

 

 

اعمال تعقيم المحطات
اعمال تعقيم المحطات

 

 

جانب من اعمال تطهير وتعقيم القطارات
جانب من اعمال تطهير وتعقيم القطارات

 


 


 


السكة الحديد

تعقيم القطارات

فيروس كورونا

الإجراءات الاحترازية

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